Кыргызстан отправил гуманитарную помощь в Афганистан

По поручению президента республики Садыра Жапарова делегация Кыргызстана во главе с заместителем председателя совета безопасности Таалатбеком Масадыковым вчера, 23 сентября, доставила в Кабул груз гуманитарной помощи от имени народа Кыргызстана народу Исламской Республики Афганистан. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Гуманитарный груз официально передан и.о. первого заместителя премьер-министра мулле Абдулу Гани Барадару, вновь созданного правительства Афганистана.

При встрече состоялась обстоятельная беседа Таалатбека Масадыкова с муллой Абдулом Гани Барадаром, в ходе которой стороны обсудили политическую ситуацию в Афганистане и обменялись мнениями по вопросам безопасности в стране и регионе в целом.

Мулла Абдул Гани Барадар поблагодарил президента Кыргызстана Садыра Жапарова и народ страны за предоставленную гуманитарную помощь афганскому народу.

Он особо отметил нужды Афганистана, поскольку обещанная международным сообществом гуманитарная помощь еще не поступила, а финансовые счета Афганистана до сих пор заморожены.

При беседе мулла Абдул Гани Барадар подчеркнул необходимость укрепления меры доверия с соседними странами, отметив, что для "Талибан" важно установить мир в стране и заниматься экономикой для улучшения жизни ее населения.

Кроме того, в ходе поездки в Кабул Таалатбек Масадыков провел протокольную встречу с и. о. министром иностранных дел Афганистана Амир Ханом Муттаки.