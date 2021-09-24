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Закладка наркотиков в Бишкеке. Telegram-канал распространял "Мефедрон"

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- Оксана Гут
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Оперативниками столичной милиции задержаны подозреваемые в распространении наркотических средств в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района, 16 сентября в милицию поступила информация о том, что неизвестные лица хранят при себе наркотические средства, а также занимаются их распространением через телеграм-канал "Melvin Power", путем закладки на территории Октябрьского района.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района и начато досудебное производство по статье 267 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК Кыргызской Республики.

При проведении комплекса следственных действий и розыскных мероприятий оперативники четвертого отдела городской милиции УВД Октябрьского района установили телеграм-канал, через который "админ" указывал исполнителям место хранения основного товара. Последние осуществляли заклад наркотических средств в указанных местах.

Таким образом по подозрению в совершении данного преступления были задержаны граждане Ж.А. 2002 года рождения, К.З. 2003 года рождения и доставлены в следственную службу. В порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворены в ИВС ГУВД г. Бишкек.

В рамках настоящего досудебного производства, в ходе специальных следственных действий при участии подозреваемых лиц, сотрудниками милиции были выявлены места закладки наркотических средств "Мефедрон" и назначены все необходимые экспертизы.

Также продолжаются дальнейшие следственные и розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание других причастных лиц к совершению данного преступления.


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URL: https://www.vb.kg/406897
Теги:
задержание, Интернет, наркотики, Бишкек, Кыргызстан, соцсети, УВД
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