Рукопись Альберта Эйнштейна выставят на аукцион за 3 миллиона евро

Аукционные дома Christie"s и Aguttes выставят на продажу рукопись Альберта Эйнштейна, в которой физик пытался доказать общую теории относительности, пишет Irish Times.

Торги пройдут в Париже 23 ноября, оценочная стоимость лота - от 2 до 3 миллионов евро. Отмечается, что это самая ценная рукопись Эйнштейна из когда-либо выставленных на аукцион. Физик создал ее в 1913-1914 годах в соавторстве со своим другом, швейцарским инженером Мишелем Бессо. Сам текст состоит из уравнений и расчетов, призванных решить аномалию на орбите Меркурия.

Сообщается, что, уезжая из Цюриха, Бессо взял рукопись с собой, благодаря чему заметки и уцелели. Осенью 1915-го Эйнштейн вернулся к этому подходу, сделал правильные расчеты и нашел доказательства общей теории относительности, опубликовав результаты в серии статей.

Ранее написанное от руки письмо Альберта Эйнштейна, содержащее уравнение E=mc2, было продано на бостонском аукционе RR Auction более чем за 1,2 миллиона долларов.