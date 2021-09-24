Выборы-2021. За использование админресурса будут применяться жесткие меры

За применение административного ресурса госслужащих на выборах будут увольнять или привлекать к уголовной ответственности. Об этом было заявлено накануне на первом заседании Республиканского штаба по выборам, передает пресс-служба ЦИК.

Республиканский штаб возглавил секретарь Совета безопасности КР Марат Иманкулов, сопредседатели – председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова и заместитель председателя Кабинета министров – министр цифрового развития Дастан Догоев.

Секретарь Совета безопасности подчеркнул, что все государственные органы должны приложить максимальные усилия для проведения справедливых и чистых выборов, своевременно и оперативно реагировать на нарушения избирательного процесса, принимая соответствующие меры к нарушителям в рамках законодательства.

Было высказано предупреждение о принятии жестких мер со стороны правоохранительных органов в отношении представителей власти при выявлении фактов использования ими в пользу каких-либо политических партий и кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша работников бюджетных сфер – учителей, врачей, социальных сотрудников и квартальных. Политические партии и кандидатов в депутаты призвали соблюдать законодательство, не обостряя общественно-политическую ситуацию в стране и не разобщая народ ради собственных амбиций и частных интересов.

В ходе заседания особое внимание было обращено на изменение законодательства в части статуса кандидата в депутаты, направленную на предотвращение использования административного ресурса.

Так, кандидаты, являющиеся политическими служащими, за исключением депутата Жогорку Кенеша или президента, депутата местного кенеша; руководители государственного, муниципального предприятия, учреждения, предприятия с долей государственного (муниципального) участия более 30 процентов и их подразделений, прекращают исполнение должностных или служебных полномочий с момента выдвижения на выборах в Жогорку Кенеш.

Кандидаты, являющиеся государственными служащими, независимо от вида государственной службы (гражданская, военная, правоохранительная, дипломатическая), муниципальными служащими, работниками средства массовой информации приостанавливает исполнение должностных или служебных полномочий с момента выдвижения на выборах в Жогорку Кенеш.

Также введены нормы об ограничении участия домкомов, квартальных, муниципальных служащих в выборной кампании. Министерству информации и культуры КР было дано поручение о содействии в вовлечении центральных телеканалов и региональных медиа центров в работу по информированию граждан и предоставлению бесплатного эфирного времени, дебатов, индивидуальных выступлений кандидатов и иных совместных мероприятий.

Нуржан Шайлдабекова информировала, что с 27 сентября начинаются тренинги по всем регионам страны для политических партий, СМИ, правоохранительных органов по вопросам подготовки и проведения выборов. Также во всех областях пройдут заседания штабов по содействию избирательным комиссиям в решении организационно-технических вопросов при подготовке и проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша.

Была отмечена важность работы по информированию граждан в связи с изменением избирательной системы, улучшение информированности о порядке проведения выборов и участии в голосовании является важной задачей для обеспечения свободного волеизъявления.