В Бишкеке пройдут мероприятия к 70-летию художника Маратбека Шарафидинова

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики и Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает на юбилейные мероприятия, посвященные 70-летию народного художника, академика театрального искусства Маратбека Шарафидинова.

01 октября в 14 часов - Научно-практическая конференция (Малахитовый зал театра оперы и балета имени А.Малдыбаева).

01 октября в 17 часов - Л. Молдалиева. "Жат эмесмин…" (Кыргызский Государственный театр юного зрителя имени Б.Кыдыкеевой).

02 октября в 15 часов - Открытие персональной выставки. (Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева).

02 октября в 17 часов - Ж.Каниметов. "Ак-Мөөр" (Кыргызский национальный ордена Ленина академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева).

03 октября в 17 часов - Н. Давлесов. "Аста секин: колукту!" (Дворец культуры имени Н.Байтемирова, г.Токмок).

Маратбек Шарафидинов начал свою трудовую деятельность в 1973 году в Кыргызском государственном академическом театре драмы им. Т.Абдымомунова. Является выпускником Ташкентского театрального художественного института, по специальности "Театральная живопись".

С 1984 года по 1986 год проходил стажировку в Ленинградском государственном академическом театре драмы им. А.С.Пушкина (ныне – Александринский театр драмы), под руководством народного художника РФ М.Китаева.

Большой творческой ступенью театрального художника Маратбека Шарафидинова стала сцена Нарынского музыкального драматического театра им. М.Рыскулова, где он проработал 11 лет, создав целый ряд ярчайших спектаклей.

Ленинградский период творческих поисков художника совпадает со временем "Перестройки". Премьера спектакля "Удар" по пьесе В.Розова состоялась на сцене театра Юсуповского дворца в 1987 году. Вторая премьера – на сцене "Театра на Маховой" со спектаклем "Женихи" на музыку И.Дунаевского. Оба спектакля получили высокую оценку ленинградского зрителя и прессы. Спектакль "Удар" стал лауреатом "Всесоюзного театрального фестиваля "Золотая осень" (г.Каунас, Литва).

С 1993 года творческая жизнь Маратбека Шарафидинова неразрывно связана с Кыргызским национальным академическим театром оперы и балета имени А. Малдыбаева, где он является главным художником театра. В каждой новой постановке театра Маратбек Шарафидинов удивляет новыми художественными формами и приёмами сценографии. Это можно увидеть в спектаклях "Джанни Скикки", "Пиковая дама", "Паяцы", "Корсар", "Манас", "Петрушка", "Князь Игорь", "Ай-Чурек", "Сельская честь", "Ак-моор".

Творческая жизнь Маратбека Шарафидинова не ограничивается работой в Кыргызском театре оперы и балета. Постановки Маратбека Шарафидинова имеет в своем репертуаре Кыргызский национальный академический драматический театр им. Т.Абдымомунова, с 2004 по 2010 гг. являлся профессором факультета театра и кино, преподавателем Национальной академии художеств, занимался подготовкой и проведением целого ряда правительственных, межгосударственных мероприятий в области культуры и театрализованных представлений, имеющих важное общественно-политическое и государственное значение.