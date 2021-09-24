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В России разрабатывают новый закон о миграции

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Новый закон в сфере миграции, который сейчас разрабатывают в России, затронет вопросы въезда, пребывания и трудовой деятельности иностранцев, документ может вступить в силу в 2024 году, сообщил заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов.

"Мы пишем большой закон, который кардинальным образом меняет правила в сфере миграции. Он затрагивает правоотношения, связанные с въездом, пребыванием, трудовой деятельностью иностранных граждан, и повлечет отмену рядов актов, которые действуют в настоящее время. По планам этот закон должен вступить в силу в 2024 году", – рассказал Адзинов на международном конгрессе по медицинскому и оздоровительному туризму.

Адзинов сообщил, что останется два основных вида въезда: визовый и безвизовый. Планируется ввести единый документ, который заменит все документы, оформляемые сейчас для иностранцев. Также, в частности, предполагается уточнить правила оказания медпомощи мигрантам в рамках ОМС и получение медицинских виз.

Источник: ria.ru


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URL: https://www.vb.kg/406906
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