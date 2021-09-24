Кабмин выделил 1,8 миллиарда сомов на покупку пшеницы и растительного масла

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов на совещании озвучил комплекс мер, предпринимаемых органами государственной власти по стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары, бензин и дизельное топливо.Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Глава кабмина отметил, что работа по стабилизации цен на социально-значимую продукцию ведется на постоянной основе, при этом особое внимание уделяется вопросам обеспечения продовольственной безопасности.

"Для создания запасов продовольствия из государственного бюджета был выделен 1,5 миллиарда сомов на закупку пшеницы, свыше 300 млн сомов для закупки растительного масла и сахарного песка. Принято решение об освобождении импорта зерна и муки от НДС на 1 год, подписано соглашение о беспошлинном импорте из третьих стран белого сахара и сахарного тростника. До 31 декабря 2021 года освобождены от НДС при ввозе сельскохозяйственных животных. Кроме того, установлен запрет на вывоз (экспорт) отдельных видов сельскохозяйственных товаров (пшеница, рис, мука пшеничная, масло растительное, сахар-песок, яйца кур). Ведутся переговоры с Российской Федерацией по увеличению объемов поставляемого автомобильного бензина без уплаты экспортной пошлины", - заявил Марипов.

Он также пояснил, что оставка беспошлинного дизельного топлива производится в достаточном объеме. Работа по данным направлениям ведется комплексная, государственные органы проводят мониторинг текущей ситуации.

"Повышение цен на продовольствие наблюдается по всему миру, мы как республика, зависящая от импорта, чувствуем каждое колебание цен в соседних странах. Основная наша задача –стабильное прохождение осенне-зимнего периода, обеспечение населения в полном объеме всеми необходимыми продуктами питания, животноводов – кормом, сельхозпроизводителей – семенами и ГСМ. В настоящее время запасы продовольствия в достаточном объеме, ситуация по обеспечению продовольственной безопасности находится под контролем", - сказал Улукбек Марипов.

Он также добавил, что предстоит большая работа по созданию условий для полной самообеспеченности нашей страны основными видами сельскохозяйственной продукции и повышение экономической ее доступности для всего населения. При этом, он предупредил, что "мы всегда должны быть готовы к наихудшему сценарию".