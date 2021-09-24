Что беспокоит жителей Свердловского района узнал мэр Бишкека

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев продолжает встречи с горожанами. На этот раз он встретился с жителями Свердловского района.

На встрече также приняли участие вице-мэры столицы, аким района Бахтияр Карамшаков и руководители городских служб.

Горожане озвучили проблемные вопросы, которые требуют оперативного решения. Были подняты вопросы развития инфраструктуры, дорожной безопасности, водоснабжения, благоустройства, уличного освещения, ремонта дорог, выхода общественного транспорта, узаконения земельных участков, наведения порядка на детских площадках.

По поручению градоначальника эти вопросы взяты руководителями городских служб на особый контроль и внесены в протокольное поручение. Руководителям необходимо выехать на места и по возможности решить поднятые горожанами проблемы.

К середине октября завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Востоке-5, в течение дня решить вопрос с выходом микроавтобусного маршрута №224 в жилмассив "Келечек", в течение недели начать ремонт улицы Керченской, а в жилмассиве "Дордой-2" сделать установку искусственную неровность - "лежачий полицейский" по центральной улице.

К слову, Свердловский район образован в 1964 году. В нём проживают 270 тысяч человек. В районе расположены проспекты Чуй и Жибек-Жолу, улицы Абдрахманова, Шабдан Баатыра, Курманджан – Датки.

На территории района 14 жилых массивов: "Бакай-Ата", "Эне-Сай", "Келечек", "Дордой", "Дордой-2", "Ак-Бата", "Ак-Тилек", "Ак-Тилек 2", "Кызыл кууручу", "Керамика", "Кайынды", "Дачный-Керченский-Суворов", "Ак-Тилек-Турбаза", "Учкун". Также находится 6 микрорайонов: Аламедин-1, Городок строителей, Учкун, ТЭЦ городок, Восток-5, Восток-6.

Пресс-служба столичной мэрии сообщает, что в ближайшие дни будут организованы встречи с бишкекчанами Первомайского и Октябрьского районов.