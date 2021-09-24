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Fallout: Новая Война 2 - люди и монстры бились под Бишкеком (много фото)

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- Александра Василькова
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Ролевая игра по мотивам серии игр "Fallout" состоялась в прошлые выходные на территории бывшего пионерского лагеря имени Дубинина.

Более 50 человек - "ролевики" и страйкболисты - приехали на "Дубок", чтобы окунуться в постакалиптический мир культовой компьютерной игры.

Это не первая игра из этой серии - в июле борьба за власть на Пустоши уже разворачивалась. По сценарию для нынешней игры прошло четыре месяца после свержения президента Кеннеди. И на территории воцарилась анархия. Новая Федерация Синтов, из-за недостаточного количества поддержки, ушла в глубокое подполье. Мафия укрепила свою власть, но бойцы НКР не сдали свои позиции и до сих пор удерживают деревню Арая. После сожжения Святого Отца Юнитов, и после призвания Истинного Бога культистами, Коготь стал совершенно непредсказуем. Теперь этот монстр может заходить в здания, и убить его намного сложнее ..

В этом сценарии каждый участник игры получил роль одного из существ этого Нового мира: мутировавшего существа, врача, убийцы, разумного гуля или даже робота. И попытались выжить в постапокалиптических реалиях, используя боевые навыки, опыт переговорщиков или даже валюту фентезийной вселенной – железные крышки от бутылок, за которые можно было купить оружие, утолить голод или же жажду в баре, информацию или же проход, броню и даже жизнь.

В игре нет определённого сюжета, только зарисовки, случайные события, такие как к примеру нападение бандитов на мирных жителей и только вы сами решаете вмешиваться в драку или нет, спасти крестьян или помочь в грабеже бандитам. В зависимости от ваших действий и меняется мир. Игроки воевали друг с другом, захватывали поселения, объединялись в союзы, налаживали совместную экономику и спасались от воображаемой радиации. Для координации и соблюдения игроками правил ввели специальных игровых персонажей, которые помогали игрокам, направляли их на задания и были готовы всегда прийти на помощь в случае нестандартной ситуации.


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URL: https://www.vb.kg/406911
Теги:
Бишкек, Кыргызстан
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