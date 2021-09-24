Centerra продолжит давить, но сдаваться нельзя

События вокруг "Кумтор Голд Компани", решения, принимаемые властями в отношении компании, сегодня называют политикой. Так оно и есть: Садыр Жапаров пошел на беспрецедентный политический шаг – поставил канадцев перед фактом, что больше республика не будет играть по их правилам. И, очевидно, что решение это далось ему нелегко, поскольку было принято на фоне колоссального давления со стороны канадской стороны, уже инициировавшей арбитражные разбирательства с нашей республикой.

Иным образом решить проблему взаимоотношений Кыргызстана и Centerra не представляется возможным, поскольку за более чем двадцать лет работы на территории нашей страны компания сумела добиться того, чтобы ее интересы здесь защищались специальным законом, поскольку в 2009 году соглашение с Centerra обрело статус международного договора после закрепления парламентом.

Кыргызстан свыше десяти раз пересматривал договор с канадской компанией, разрабатывающей Кумтор. И каждый раз условия становились все менее выгодными для республики, зато переговорщики с кыргызской стороны (а это всегда были люди, приближенные к президентам) обязательно что–то выигрывали.

Сейчас, конечно, ситуация с Кумтором непростая: Centerra, раньше шантажировавшая Кыргызстан рисками остановки рудника, сейчас задействовала, похоже, все свои ресурсы, чтобы угробить производство.

Недавно, например, стало известно, что суд Нью-Йорка удовлетворил ходатайство о возврате оборудования и запчастей, которые должны были доставить на рудник "Кумтор", поставщикам с полным возмещением оплаты. Иностранные инвесторы знают, что это создаст значительные трудности и поставит под угрозу добычу золота на крупнейшем месторождении КР. И, тем не менее, они пошли на это.

Вместе с тем, в Горно-металлургическом профсоюзе Кыргызстана считают, что эта проблема решаема.

Председатель ГМПК Эльдар Таджибаев рассказал СМИ, что имеется ряд посреднических компаний-поставщиков горного оборудования и техники, которые оперативно поставят необходимые запчасти.

"Да, стоимость будет выше, но это выход. Мы предлагали руководству "Кумтора" свою помощь в вопросах поставок запчастей через международные организации, в членстве которых находится ГМПК", - сказал Таджибаев.

Так что выход есть. Вместе с тем, председатель Координационного совета общественных советов госорганов, заведующий кафедрой "Экономика и управление" Международного университета КР, доктор экономических наук, профессор Толонбек Абдыров, убежден, что Кыргызстан должен проводить более агрессивную информационную политику, освещая проблему Кумтора: это необходимо для того, чтобы об экологических преступлениях канадцев на нашей земле узнал весь мир.

"По моему убеждению, необходимо задействовать сильные умы, так сказать, провести мозговой штурм. Не хочу быть оракулом, но как экономист и ученый, я уверен, что серьезные обвинения со стороны канадцев в наш адрес еще больше будут усиливаться. При этом, они не будут жалеть ресурсы, привлекая на свою сторону мировых специалистов экстра-класса: экономистов, юристов и экспертов по горнодобывающей промышленности. Насколько мы сможем дать соответствующий ответ – пока вопрос", - считает Толонбек Шакирович.

Профессор также отметил, что Кумтор должен стать назидание последующим поколениям кыргызстанцев.

"Это должно стать примером того, как нельзя вести бизнес с зарубежными инвесторами. Так как последствия нам еще предстоит пережить: это разрушенные ледники, экология, цианиды. Все это в сумме является преступлением, в том числе, и с участием наших чиновников. Хотя в самой Канаде и других цивилизованных странах очень бережно относятся к ледникам", - сказал он.