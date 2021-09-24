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Афганские газеты отказываются от печатного формата

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Из-за финансового кризиса, разразившегося после прихода к власти радикального движения "Талибан"*, около 150 изданий по всему Афганистану прекратили выходить в бумажном формате. Многие из них продолжают публиковать новости в интернете, а некоторые закрылись. Об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на данные Национального союза журналистов (НСЖ) Афганистана.

"Печатные СМИ в стране прекратили свою деятельность. Если так будет продолжаться и дальше, мы столкнемся с общественным кризисом", - считает исполнительный директор НСЖ Ахмад-Шоаиб Фана (Ahmad Shoaib Fana).

"Каждый день в Кабуле и некоторых провинциях печаталось и распространялось 15 тысяч экземпляров газет. Этот процесс был прерван из-за проблем с печатанием и распространением газет после падения [предыдущего афганского] правительства", - рассказал Эшак-Али Эхсас (Ashaq Ali Ehsas), заместитель редактора газеты "8 Собх".

Газета "Арман Мили" - одно из известных афганских изданий, которое вынуждено было прекратить свою деятельность. Как заявил его основатель Сайед-Шоаиб Парса (Sayed Shoaib Parsa), в "Арман Мили" работали 22 сотрудника, все они теперь уволены. "Мы ждем, когда ситуация нормализуется, чтобы мы могли возобновить свою деятельность", - пояснил Парса.

В целом экономическая ситуация в Афганистане значительно ухудшилась после прихода к власти талибов. С правительством, сформированным "Талибаном", отказываются сотрудничать международные финансовые институты, ни одно правительство в мире не признало это правительство. По данным за 2020 год, бюджет Афганистана на 42,9% формировался за счет иностранных доноров. Сейчас большинство из них свернули свои проекты в стране.

Примечательно, что в социальных сетях афганцы пишут, что вынуждены отказываться от услуг интернета, потому что им не хватает денег на первоочередные нужды. Таким образом, даже перешедшие в онлайн-формат медиа становятся недоступными для граждан страны.

При этом талибы лишают женщин возможности работать. Так, после захвата власти в Кабуле они не позволяют функционировать столичным заведениям, где трудились женщины.

*Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства).

Источник: fergana.media


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URL: https://www.vb.kg/406913
Теги:
Афганистан, талибы, СМИ
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