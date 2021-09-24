Какие первоочередные антикризисные меры предлагают в Минэкономе?

В Бишкеке продолжается обсуждение проекта программы развития – 2026. ОБ этом сообщает пресс-служба министерства экономики.

Одно из главных направлений первоочередных антикризисных мер в рамках проекта программы развития – 2026 посвящено борьбе с распространением и последствиями коронавирусной инфекции COVID-19. На встрече присутствовали представители гражданского сообщества. Модерирует встречу первый заместитель министра экономики и финансов Данияр Иманалиев, а первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова представила социальный блок.

Первая задача – в предупреждении ввоза новых штаммов COVID-19 и реализации противоэпидемиологических мер, усилении разъяснительных работ и доведении максимально объективной информации до населения о ситуации с распространением заболеваемости.

Необходимо оптимизировать систему социальной защиты и для смягчения последствий пандемии и поддержки социально уязвимых групп населения. Для этих категорий нужно проработать меры диагностирования, профилактики и гарантированного доступа к медицинским услугам.

Вторая задача – организация и проведение вакцинации.

Третья – усиление интеграции базы данных вакцинированных и тестированных лиц с базами других стран, чтобы обеспечить беспрепятственное пересечения границ.

В экономике - одним из базовых приоритетов должны быть меры по смягчению последствий кризиса и направленные на восстановление национальной экономики. Необходимо запустить финансовую линию, предусматривающую чрезвычайное льготное финансирование и микрофинансирование системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса и тех категорий граждан, которые оказались временно нетрудоспособными или потеряли рабочие места в связи с пандемией. Предусмотрено создание стабилизационного фонда.

Меры внутренней политики должны поддерживаться сохранением международной торговли и сотрудничества, которые принципиально важны для быстрого восстановления экономики.

Для недопущения продовольственного кризиса внутри страны необходимо принятие мер, направленных на обеспечение ресурсами наиболее уязвимых слоев населения, формирование государственного резерва по самым востребованным позициями продовольствия, проведение переговоров с партнерами на предмет стабильности поставок, жесткого регулирования любых спекулятивных проявлений на внутреннем рынке продовольствия и товаров первой необходимости.

В образовании - необходимо разработать и внедрить инновационные подходы в системе управления образовательным процессом. В интенсивном режиме провести обучение педагогического состава особенностям ведения уроков в режиме онлайн.

В антикризисном управлении - предлагается создание площадки для занимающих высшие государственные должности, в формате антикризисного комитета для еженедельного анализа ситуации, проведения консультаций и принятия оперативных согласованных решений. Для удержания целостности управления предлагается создать консультативные площадки по оперативному анализу и выработке решений по наиболее важным направлениям. К примеру, предлагается создание антикризисных консультативных советов: по продовольственной безопасности; по фискальной консолидации; по эпидемиологической ситуации; по восстановлению экономики и конкурентоспособности.