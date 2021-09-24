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75 актеров из восьми театров Бишкека прошли обучение актерскому мастерству

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- Айжан Мамбеталиева
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В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова завершился совместный проект Россотрудничества и ГИТИСа STANISLAVSKY. METHOD.

75 актеров из восьми театров Бишкека прошли обучение актерскому мастерству и режиссуре. Мастер-классы по провел профессор Российской академии театрального искусства ГИТИС Михаил Чумаченко.

Третий завершающий день тренингов был посвящен теме "Ощущение. Событие. Действенный анализ пьесы".

"Это было напряженное и объемное время, по завершении курсов. И меня удивило то, что представители самых разных театров Бишкека объединились вместе. Я не почувствовал разницы между театрами, мне очень понравилось отношение актеров друг к другу. Мне показалось важным, что самые разные поколения русского театра находились на мастер-классе, что старшее поколение с огромным вниманием воспринимало все, в какой-то момент поддерживая свою молодежь. И мне думается, что у Русского театра драмы в Бишкеке большие перспективы и будущее. Потому что театр не боится экспериментировать, не боится идти навстречу новым веяниям, не боится ошибаться. Это все чрезвычайно важно для замечательного театрального организма. Надеюсь, что каждый артист что-то взял для себя из мастер-классов проекта STANISLAVSKY. METHOD, ведь здесь есть наборы инструментов, из которых можно выбрать, то, что тебе полезно, используя это в спектаклях. Я бы очень хотел вернуться в Кыргызстан, мне очень понравилось работать с местными актерами", - отметил Михаил Чумаченко.

В завершении проекта куратор культурных проектов Русского дома в Бишкеке Игорь Воронцов выразил благодарность Михаилу Чумаченко и подарил кыргызский головной убор ак калпак, а также книгу "Кыргызский язык для начинающих". Участники выразили признательность Россотрудничеству и ГИТИСу за организацию такого нужного проекта.


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URL: https://www.vb.kg/406915
Теги:
Россия, Бишкек, Чингиз Айтматов
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