Дело Кумтора. У суда митингуют сторонники Сариева и Жээнбекова

В Бишкеке у здания Первомайского суда проходит сразу два митинга в поддержку политиков Темира Сариева и Асылбека Жээнбекова.

Обоих привезли сегодня на заседание по рассмотрению меры пресечения. Собравшиеся сторонники требуют отпустить их - избрать меру пресечения не связанную с лишением свободы. Всего на митинге присутствуют порядка 100 человек.

Напомним, бывший премьер-министр Темир Сариев и депутат Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков были задержаны по делу Кумтора. Решением суда их ранее водворили в СИЗО ГКНБ.