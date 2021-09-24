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Дело Кумтора. У суда митингуют сторонники Сариева и Жээнбекова

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- Оксана Гут
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В Бишкеке у здания Первомайского суда проходит сразу два митинга в поддержку политиков Темира Сариева и Асылбека Жээнбекова.

Обоих привезли сегодня на заседание по рассмотрению меры пресечения. Собравшиеся сторонники требуют отпустить их - избрать меру пресечения не связанную с лишением свободы. Всего на митинге присутствуют порядка 100 человек.

Напомним, бывший премьер-министр Темир Сариев и депутат Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков были задержаны по делу Кумтора. Решением суда их ранее водворили в СИЗО ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/406917
Теги:
Асылбек Жээнбеков, Темир Сариев, Кумтор, митинг, суд, уголовная ответственность, Кыргызстан
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