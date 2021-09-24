Экстремистское сообщество на Урале возглавили выходцы из ЦА

В Свердловской области задержаны 15 членов террористической ячейки. Их возглавляли, как сообщили СМИ в региональном Управлении ФСБ, двое выходцев одной из стран Центральной Азии.

Уроженцы данного региона составили и всю ячейку. Отмечается, что ее члены пропагандировали идеологию международных террористических организаций и склоняли трудовых мигрантов к совершению преступлений в России. При обыске у них нашли доказательства общения с главарями экстремистов на Ближнем Востоке. Также была обнаружена взрывчатка.

"Из незаконного оборота изъято аммиачно-селитренное взрывчатое вещество общей массой порядка 3 кг, которое участники ячейки изготовили самостоятельно в целях реализации своих преступных планов", - уточнили в УФСБ.

Для того, чтобы пресечь деятельность этого сообщества, ФСБ понадобилось провести в сентябре три спецоперации. По данным УФСБ, несколько членов этого преступного сообщества готовились к совершению на Среднем Урале террористических актов, в том числе путем взрывов и вооруженных нападений на граждан России с использованием холодного оружия.

Сейчас все задержанные находятся в СИЗО. Против пятерых возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "Содействие террористической деятельности", "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма", "Организация террористического сообщества и участие в нем", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ", "Незаконное изготовление взрывчатых веществ".

В отношении десятерых принято решение об их выдворении с закрытием въезда в Российскую Федерацию на различные длительные сроки.