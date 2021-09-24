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Участники учения ШОС под Оренбургом разгромили условного противника

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- Евгений Денисенко
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На полигоне Донгуз в Оренбургской области 23 сентября состоялся основной этап совместного военного антитеррористического командно-штабного учения ШОС "Мирная миссия–2021". В нем участвуют воинские контингентов вооруженных сил Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Беларуси.

В ходе розыгрыша практических действий силы коалиционной группировки отразили наступление условного противника, перешли в наступление и разгромили его главные силы, проинформировали в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ,

На первом этапе был реализован комплекс мер по снижению боеспособности крупных бандформирований, уничтожению запасов его материальных средств и боеприпасов. В ходе второго и третьего этапов отработано ведение наступательных действий, ликвидация оставшихся сил противника, а также мероприятия постконфликтного урегулирования.

Бомбовые удары по важным объектам условного противника осуществили экипажи четырех российских звеньев многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и штурмовиков Су-25, а также одного звена штурмовиков Су-25 вооруженных сил Казахстана. Мотострелковые и мотопехотные подразделения из Беларуси, Индии, Казахстана, Китая и России нанесли поражение передовым отрядам боевиков и провели огневую подготовку района высадки подразделений специального назначения.

Для предотвращения продвижения условного противника вглубь позиций коалиционной группировки войск с российских транспортно-боевых вертолетов Ми-8 была осуществлена высадка тактического воздушного десанта силами подразделений специального назначения вооруженных сил Индии, Кыргызстана, России и Пакистана.

Совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение вооруженных сил государств-членов Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия – 2021" проходит с 20 по 24 сентября. И осуществляется с учетом развития военно-политической обстановки в Центральноазиатском регионе.

Такие учения проводятся раз в два года с момента создания организации в 2001 году. Первое из них состоялось в августе 2003 года на территории Казахстана и Китая. В 2016 году оно проходило в Кыргызстане. В нем участвовали подразделения вооруженных сил Китая, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В составе объединенной группировки войск было задействовано около 2 тысяч военнослужащих, до 300 единиц боевой техники и 40 единиц боевой авиации. За ходом маневров наблюдали более 30 представителей военно-дипломатического корпуса из 15 стран дальнего зарубежья, а также представители международных организаций.


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URL: https://www.vb.kg/406922
Теги:
ШОС
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