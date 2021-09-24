Асылбек Жээнбеков, Торобай Зулпукаров и Джоомарт Оторбаев останутся в СИЗО

Депутаты Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков, Торобай Зулпукаров и экс-премьер-министр Джоомарт Оторбаев останутся в СИЗО ГКНБ еще на два месяца. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

Сегодня, 24 сентября, рассматривалась мера пресечения в отношении фигурантов уголовного дела о Кумторе.

Так, постановлением Первомайского районного суда г. Бишкек срок меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Асылбека Жээнбекова, Торобая Зулпукарова и Джоомарта Оторбаева продлен до 30 ноября с содержанием в СИЗО ГКНБ КР.