"Полностью поддерживаю...". Джеенбеков написал из СИЗО письмо президенту

"У вас, как и у всех предыдущих президентов, есть возможность построить демократическую, справедливую страну". Экс-депутат Жогорку Кенеша Равшан Джеенбеков написал из СИЗО письмо президенту Садыру Жапарову. И дал свои рекомендации.

По его словам, поводом для обращения послужило заявление главы государства с трибуны Генассамблеи ООН о том, что Кыргызстан и далее будет придерживаться демократического пути развития.

"Полностью поддерживаю ваши слова и идеи. Потому что я понимаю, что у нашей страны нет другого выбора, кроме демократии. Только демократия может решить проблемы бедности, безработицы, несправедливости и развития нашей страны, преодолеть сложившуюся сложную социально-экономическую ситуацию", - пишет Джеенбеков. - "История дает шанс каждому новому президенту и правительству, а народ не оставляет надежду. У вас, как и у всех предыдущих президентов, есть возможность построить демократическую, справедливую страну. Я хотел бы надеяться, что вы, как и я, пострадав от несправедливости, тюремного заключения и как политик, понимающий, что такое права и свободы человека, разовьете истинные демократические ценности, не упуская этого шанса. Какую страну вы построите, согласно новой Конституции, в первую очередь зависит от вас".

При этом политик рекомендует президенту для развития демократического государства предпринять реальные шаги. И, в частности:

1. Отменить законы о манипулировании информацией и контроле над неправительственными организациями

2. Подписать долгосрочные двусторонние соглашения с Советом Европы и США

3. Освободить политических заключенных - политиков и активистов гражданского общества

4. Запретить правоохранительным органам сосредоточить внимание на активных гражданах, предпринимателях и предприятиях; и принять меры.

5. Инициировать судебную реформу и поставить лидеров гражданского общества и политических оппонентов на передний план реформаторских групп

6. Не подпускайте к себе льстецов, политиков и депутатов предыдущей власти

7. Объедините нацию, политиков и вступите в национально-политический диалог.

Напомним, Равшан Джеенбеков был задержан в 2019 году в рамках уголовного дела о кой-ташских событиях. В октябре 2020 года его освободили из СИЗО. В январе 2021-го даже участвовал в качестве кандидата на выборах президента КР. А в августе судом был вновь заключен под стражу в СИЗО-1, из-за нарушения домашнего ареста.