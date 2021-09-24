Погода
$ 84.75 - 84.92
€ 99.03 - 100.50

В Бишкеке презентовали книгу воспоминаний об искусствоведе Ольге Поповой

268  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В КНМИИ имени Гапара Айтиева прошла презентация книги "Ольга Петровна Попова. Избранные работы о киргизском изобразительном искусстве и воспоминания коллег", посвященная памяти выдающегося кыргызстанского искусствоведа.

Сборник воспоминаний представила его составитель - доктор искусствоведения Любовь Михайловна Мосолова (Санкт-Петербург).

В книгу вошли воспоминания доктора культурологии Людмилы Прытковой, заслуженного деятеля культуры КР Гульчехры Токтосуновой, народного художника Кыргызстана Алексея Каменского, доктора искусствоведения Бейшбека Будайчиева, кандидата архитектуры, искусствоведа Алексея Мальчика, заведующей отделом живописи музея ИЗО Татьяны Поповой и других. Помимо воспоминаний коллег и учеников Ольги Поповой в сборнике представлены ее наиболее значимые научные и научно-популярные статьи. Книга издана в Санкт-Петербурге в ЦНИТ "Астерион" в прошлом году.

Заслуженный деятель культуры КР О.П. Попова (1933-2006) – одна из первых профессиональных искусствоведов Кыргызстана, стоявших у истоков развития в республике искусствоведения как науки. Творчество кыргызских художников С.А. Чуйкова, Г. Айтиева, О.М. Мануиловой, Л. Ильиной, Т. Герцена и многих других мастеров стало центром ее исследовательских интересов. Статьи и книги О.П. Поповой публиковались в московских журналах "Творчество", "Искусство", "Декоративное искусство СССР", республиканском журнале "Литературный Киргизстан", в издательствах "Кыргызстан", "Искусство" (Москва), "Аврора" (Ленинград), "Бильденде Кунст" (Берлин) и др. О.П. Попова являлась членом редколлегии многотомного издания Академии художеств СССР "Искусство народов СССР". С 1995 по 2006 г. О.П. Попова занималась активной педагогической деятельностью.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406929
Теги:
искусство, музей, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  