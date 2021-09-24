В Бишкеке презентовали книгу воспоминаний об искусствоведе Ольге Поповой

В КНМИИ имени Гапара Айтиева прошла презентация книги "Ольга Петровна Попова. Избранные работы о киргизском изобразительном искусстве и воспоминания коллег", посвященная памяти выдающегося кыргызстанского искусствоведа.

Сборник воспоминаний представила его составитель - доктор искусствоведения Любовь Михайловна Мосолова (Санкт-Петербург).

В книгу вошли воспоминания доктора культурологии Людмилы Прытковой, заслуженного деятеля культуры КР Гульчехры Токтосуновой, народного художника Кыргызстана Алексея Каменского, доктора искусствоведения Бейшбека Будайчиева, кандидата архитектуры, искусствоведа Алексея Мальчика, заведующей отделом живописи музея ИЗО Татьяны Поповой и других. Помимо воспоминаний коллег и учеников Ольги Поповой в сборнике представлены ее наиболее значимые научные и научно-популярные статьи. Книга издана в Санкт-Петербурге в ЦНИТ "Астерион" в прошлом году.

Заслуженный деятель культуры КР О.П. Попова (1933-2006) – одна из первых профессиональных искусствоведов Кыргызстана, стоявших у истоков развития в республике искусствоведения как науки. Творчество кыргызских художников С.А. Чуйкова, Г. Айтиева, О.М. Мануиловой, Л. Ильиной, Т. Герцена и многих других мастеров стало центром ее исследовательских интересов. Статьи и книги О.П. Поповой публиковались в московских журналах "Творчество", "Искусство", "Декоративное искусство СССР", республиканском журнале "Литературный Киргизстан", в издательствах "Кыргызстан", "Искусство" (Москва), "Аврора" (Ленинград), "Бильденде Кунст" (Берлин) и др. О.П. Попова являлась членом редколлегии многотомного издания Академии художеств СССР "Искусство народов СССР". С 1995 по 2006 г. О.П. Попова занималась активной педагогической деятельностью.