Садыр Жапаров идет по пути Ленина в 1919 году

Вчера по поручению президента республики Садыра Жапарова делегация Кыргызстана во главе с заместителем председателя совета безопасности Таалатбеком Масадыковым доставила в Кабул груз гуманитарной помощи от имени народа Кыргызстана народу Исламской Республики Афганистан.

Гуманитарный груз передали и.о. первого заместителя премьер-министра мулле Абдулу Гани Барадару, вновь созданного правительства Афганистана. А Масадыков "обстоятельно побеседовал" с муллой Абдулом Гани Барадаром. Обсуждали политическую ситуацию в Афганистане и обменивались мнениями по вопросам безопасности в стране и регионе в целом.

При беседе мулла Абдул Гани Барадар подчеркнул необходимость укрепления меры доверия с соседними странами, отметив, что для "Талибан" важно установить мир в стране и заниматься экономикой для улучшения жизни ее населения. Кроме того, в ходе поездки в Кабул Таалатбек Масадыков провел протокольную встречу с и. о. министром иностранных дел Афганистана Амир Ханом Муттаки.

Что это означает? Судя по всему, Кыргызстан идет к тому, чтобы первым среди центрально-азиатских государств (а, возможно, и всего мира) признать "Талибан". Другого объяснения тому, что представители нашей республики первыми поехали и провели официальную встречу с правительством талибов, нет.

Эта ситуация порождает определенные вопросы. Прежде всего, согласован ли этот визит со странами ОДКБ и ШОС, с заседаний которой недавно прилетел глава государства? Проводились ли консультации с Россией, с Китаем? Или это полностью самостоятельная инициатива Кыргызстана?

Итак, мы начали контакты с талибами. При этом нужно понимать, что Таджикистан, с которым у КР сохраняется перманентное напряжение на границе, с новыми хозяевами Афганистана ведет свою политику. Эмомали Рахмон сегодня активно защищает права афганских таджиков (а это около трети населения Афганистана) и требует их включения в коалиционное правительство.

До той поры, пока этот вопрос решен не будет, скорее всего не стоит и ждать конструктивного диалога между Таджикистаном и Афганистаном. Жесткая позиция Рахмона по Афганистану стала причиной, по которой все таджики сплотились вокруг него. Градус таджикского национализма сейчас зашкаливает, таджики любят своего вождя и верят ему - сбылась мечта диктатора.

Усиление Рахмона и повышение национального духа таджиков в текущей ситуации не на пользу Кыргызстану. Этим, к слову, объясняются последние события на границе в Баткенской области.

Что касается более влиятельных мировых игроков, то в нынешней ситуации с Афганистаном, очевидно, что Китай будет выжидать. У Поднебесной тесные взаимоотношения с Пакистаном, который, в общем-то и взрастил "Талибан", поэтому никаких лишних действий КНР предпринимать не станет. Скорее всего, китайцы будут ждать мирового вердикта: будет ли признан "Талибан" в международном сообществе или нет. Дальше, они, само собой, будут принимать какие-то меры в зависимости от необходимости и собственных интересов.

Другой разговор – Россия и США. Вряд ли, конечно, Афганистан станет причиной, по которой растает лед между этими двумя странами. Однако между ними происходят контакты, которые СМИ интерпретируют как попытки договориться по некоторым ранее непримиримым вопросам.

Недавно стало известно, что в Финляндии встретились начальник Генштаба России Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли. После этой встречи Wall Street Journal, что высшие военные чиновники стран вели переговоры на фоне поиска способов борьбы с терроризмом после ухода США и их союзников из Афганистана.

СМИ предполагают, что Милли обсудил с Герасимовым возможность базирования военных США в странах, граничащих с Афганистаном, для проведения антитеррористических операций.

"США и их союзники намерены заключить соглашения о правах базирования, а также о расширении обмена разведданными с расположенными рядом с Афганистаном странами - Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном", - написало издание err.ee.

Весьма вероятно, что Соединенные Штаты пытаются уговорить Россию разрешить ей открыть базу в Центральной Азии. До этого Россия выступала категорически против этого. На встрече с Байденом 16 июня российский президент даже предложил делиться с Америкой этой разведывательной информацией, собранной российскими дронами на территории Афганистана.

Россия разместила дроны на военной базе в Канте (4 беспилотника "Орлан-10" и 2 беспилотника "Форпост"), а также на военной базе в Таджикистане. В августе на кантской базе отрабатывалась защита от дронов-камикадзе условного противника.

По итогам встречи россиян и американцев, не исключено, что вопрос возвращения базы США в Кыргызстан актуализируется. А почему нет? У США и России теперь здесь общие стратегические интересы, а база в "Манасе" фактически полностью готова принять американский военный контингент.

Нужно отметить, что если переговоры между РФ и США действительно связаны с вопросом возвращения американской базы в Кыргызстан, то проходят они не за спиной КР. На днях стало известно, что в США в Нью-Йорке, министр иностранных дел Руслан Казакбаев встретился с помощником государственного секретаря США Дональдом Лу (бывшим послом США в КР) и старшим помощником президента США по вопросам национальной безопасности Эриком Грином.

Американская сторона традиционно пообещала помогать строить демократию, дополнительно предоставить Кыргызстану вакцины от COVID-19. Также отмечается, что достигнута договоренность поддерживать тесный контакт для совместной проработки обоюдовыгодных проектов, в особенности в торгово-экономической сфере. Помимо этого, скорее всего, обсуждался и вопрос вывода войск США из Афганистана и сложившейся после этого ситуации.

Во всех этой сложной геополитической обстановке визит официальных представителей КР в Афганистан, вероятно, нужно считать попыткой проводить самостоятельную внешнюю политику, с учетом своих интересов. При этом, если даже случится так, что Кыргызстан первым признает талибов, помогая тем самым им легализоваться, то это будет не впервые в истории. В мае 1919 года Советская Россия стала первой страной, официально признавшей независимость Афганистана. Выходит, что сегодня Садыр Жапаров работает по той же схеме, что и в свое время вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин.