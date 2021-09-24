На Иссык-Куле обсуждают вопросы регулирования цен на лекарственные средства

На Иссык-Куле проходит круглый стол, посвященный вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий в Кыргызстане с фокусом на внедрение регулирования цен на лекарства. Также заинтересованными ведомствами проводится обсуждение изменений в законодательстве в сфере регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

В круглом столе принимают участие представители министерства здравоохранения и социального развития, его подведомственных организаций, государственного агентства антимонопольного регулирования, общественных организаций и представители фармацевтических организаций оптовой и розничной торговли Ыссык-Кульской и Нарынской областей.

Аналогичные мероприятия запланированы и для представителей других регионов. Круглый стол проходит при технической поддержке Всемирной организации здравоохранения.