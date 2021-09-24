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На Иссык-Куле обсуждают вопросы регулирования цен на лекарственные средства

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- Айжан Мамбеталиева
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На Иссык-Куле проходит круглый стол, посвященный вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий в Кыргызстане с фокусом на внедрение регулирования цен на лекарства. Также заинтересованными ведомствами проводится обсуждение изменений в законодательстве в сфере регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

В круглом столе принимают участие представители министерства здравоохранения и социального развития, его подведомственных организаций, государственного агентства антимонопольного регулирования, общественных организаций и представители фармацевтических организаций оптовой и розничной торговли Ыссык-Кульской и Нарынской областей.

Аналогичные мероприятия запланированы и для представителей других регионов. Круглый стол проходит при технической поддержке Всемирной организации здравоохранения.


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URL: https://www.vb.kg/406932
Теги:
ВОЗ, Иссык-Кульская область, лекарства, здравоохранение, Нарынская область, цены, Кыргызстан
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