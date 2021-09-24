Выборы-2021. Глава Бишкекской ТИК надеется на 50%-ную явку в столице

Остается чуть более двух месяцев до очередных парламентских выборов, которые пройдут 28 ноября. 54 депутата будут избираться по пропорциональной системе по списку партии, 36 депутатов - по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах. Предвыборная агитация начинается с 29 октября. Сегодня на вопросы о подготовке к выборам в Жогорку Кенеш отвечает председатель Бишкекской территориальной избирательной комиссии Айбек Стамов.

Проведение грядущих выборов - это важнейший политический процесс, и сейчас у ЦИК непочатый край работы. На Бишкекскую территориальную комиссию тоже ложится большая ответственность - подготовиться и затем уже провести выборы 28 ноября. Причем провести на должном и ответственном уровне.

- На нас как на территориальную избирательную комиссию столицы нашей республики ложится большая ответственность по проведению грядущих выборов в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Хочу подчеркнуть, что для Бишкекской территориальной избирательной комиссии и для других комиссий данные выборы не являются первыми, у всех членов как окружных, так и территориальных комиссий достаточно большой опыт проведения выборов всех уровней. Я уверен в том, что в части организации и проведения выборов по городу Бишкек все будет подготовлено на должном уровне, и мы проведем их с честью и достоинством.

Какая работа ведется и что уже сделано?

- Как было отмечено раньше, предстоящие выборы немного иного характера - по смешанной системе. 36 депутатов будут избраны по одномандатным округам и 54 депутата будут избраны по партийным спискам. ЦИК были образованы 36 одномандатных округов, четыре из которых находятся в городе Бишкеке. За основу деления одномандатных округов было взято количество избирателей в среднем. Если делить общее количество избирателей по республике на количество одномандатных округов, это 100 тысяч избирателей плюс/минус 20%. Это было взято за основу при образовании избирательных округов.

В настоящий момент по городу Бишкеку количество избирателей составляет 428 599 избирателей, в соответствии с этим количеством ЦИК были образованы 4 избирательных округа - Ленинский, Октябрьский, Первомайский и Свердловский. Чтобы избиратель не путался, за основу было взято районное деление, которое утверждено нашим муниципалитетом.

С какими вопросами к вам могут обратиться граждане проживающие в столице?

- Обращаться можно по любым вопросам, касающимся избирательных участков, процедуры голосования, уточнения списков избирателей.

Ни одни выборы не проходят без участия домовых комитетов, квартальных. Что будет на этот раз? С ними будет проведена определенная работа?

- Это наболевший вопрос, одной из причин отмены итогов прошедших выборов в Бишкекский городской кенеш 11 апреля, стали результаты деятельности председателей домовых, квартальных комитетов, ТСЖ. В настоящий момент в конституционном законе в части проведения агитации и недопустимости использования административного ресурса внесены изменения, касающиеся непосредственно деятельности именно этих товариществ, домовых и квартальных комитетов.

В новом законе им запрещено заниматься какой-либо агитационной деятельностью, они не должны заниматься агитацией. Но в части организации проведения выборов, мы не можем без них обойтись, так как они могут дать информацию о количестве избирателей, которые не могут прийти на избирательный участок, чтобы комиссия могла приехать для голосования вне помещения.

Не будет ли снижена активность избирателей? На последних выборах была снижена явка, может люди устали от выборов?

- Я думаю, что люди придут и проголосуют, исполнят свой гражданский долг. Низкая явка на июльских выборах могла быть связана с каникулярным периодом, большинство наших избирателей были на отдыхе. Мы ожидаем, что явка будет выше 50%. ЦИК, участковыми избирательными комиссиями и органами муниципалитета будет проведена большая работа по информированию избирателей. Я надеюсь, что и политические партии, и кандидаты будут проводить агитационную работу в рамках закона.

Надеюсь на наших избирателей, которые придут и проголосуют, все-таки это общереспубликанские выборы.