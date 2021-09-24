Состоялось XVI Совещание глав Верховных судов государств-членов ШОС

Сегодня, 24 сентября 2021 года, в формате видеоконференции состоялось XVI Совещание председателей верховных судов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Совещание состоялось под председательством Верховного суда Кыргызской Республики. Модератором выступила председатель Верховного суда Кыргызской Республики Нургуль Бакирова. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

"Открывая работу Совещания Нургуль Бакирова отметила, что мероприятие проходит в год 20-летнего юбилея создания ШОС.

"За два десятилетия ШОС прошла большой путь от институционального строительства до выхода на качественный уровень взаимоотношений государств-членов ШОС. Очередное Совещание председателей Верховных судов государств-членов ШОС создает благоприятную почву для дальнейшего сотрудничества и совершенно очевидно, что без вашего непосредственного участия и вклада было бы невозможно создание устойчивых отношений в рамках нашего Совещания", - подчеркнула председатель Верховного суда Кыргызской Республики.

В работе Совещания приняли участие: судья Верховного Суда Республики Индии Л.Нагешвара Рао, председатель Верховного Суда Республики Казахстан Жакып Асанов, председатель Верховного Народного Суда Китайской Народной Республики Чжоу Цян, главный судья Верховного Суда Исламской Республики Пакистан Гульзар Ахмед, председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Лебедев, председатель Верховного Суда Республики Таджикистан Шермухаммад Шохиён, председатель Верховного Суда Республики Узбекистан Козимджан Камилов.

На Совещании также участвовали: генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов, заместитель директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Канат Тюкеев.

В Совещании от государств-наблюдателей приняли участие председатель Верховного Суда Республики Беларусь Валентин Сукало, председатель Верховного Суда Исламской Республики Иран Сейед Ахмад Мортазави Могаддам, председатель Верховного Суда Монголии Ганзориг Дамдин.

В ходе мероприятия были представлены актуальные и интересные доклады, участники задали свои вопросы докладчикам.

Председатели Верховных судов договорились обмениваться передовыми национальными практиками в сфере исполнения решений третейских (арбитражных) судов, информацией научно-теоретического и прикладного характера, касающейся гуманизации уголовного и уголовно-процессуального законодательства государств-членов ШОС, ювенальной юстиции. Также договорились обмениваться опытом в области внедрения в деятельность судов информационных технологий, что будет соответствовать тенденциям глобальной цифровизации.

При этом участники констатировали, что текущий этап развития ШОС приходится на период активного развития информационных технологий и роста влияния средств массовой информации на общественное сознание. В соответствии с национальными законодательствами государств-членов ШОС участники Совещания отметили важность взаимодействия судебных органов и средств массовой информации.

По итогам Совещания было принято Совместное заявление председателей Верховных судов государств-членов ШОС

Отмечаем, что очередное совещание Председателей Верховных судов государств-членов ШОС состоится в 2022 году в Республике Таджикистан", - говорится в сообщении Верховного суда КР.