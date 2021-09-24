Мадумаров объединяется с коммунистами

Партия коммунистов Кыргызстана и партия "Бутун Кыргызстан" объединяются. Об этом в интервью ютуб-каналу "Ак Медиа" заявил член партии коммунистов Амантур Манапбаев.

По его словам, в свое время именно главный коммунист страны сделал из Мадумарова лидера партии.

"По моему личному мнению, политическая партия "Бутун Кыргызстан" одна из самых устойчивых партий в стране. С самого начала своего существования она сохраняет свои позиции и взгляды.

Почему две наши партии объединяются? Одна из основных причин – наша совместная история. В свое время первый секретарь ЦК КП КР Абсамат Масалиев очень многому научил Адахана Мадумарова. По сути, Мадумарова лидером партии и политическим деятелем сделал самый главный коммунист республики. По этой причине у нас одна история, один путь и одна цель. И самое главное, мы вместе хотим изменить политический строй в стране", - сказал Манапбаев.

Напомним, на последних выборах депутатов ЖК, которые после октябрьских событий были признаны не состоявшимися, лидер партии коммунистов Кыргызстана Исхак Масалиев баллотировался в составе "Бутун Кыргызстан".

Сама же партия "Бутун Кыргызстан" под руководством Адахана Мадумарова преодолела 7-процентый барьер и предположительно претендовала на 12 мандатов.