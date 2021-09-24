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Игорь Шестаков: Пандемия показала, что правила ЕАЭС работают

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- Виктория Гунгер
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Пандемия сыграла свою положительную роль в том, что цифровизация, о которой много говорили в ЕАЭС, ускорилась. В августе состоялась на Иссык-Куле встреча премьер-министров в рамках союза, где было отмечено, что Кыргызстан выполняет все взятые на себя обязательства по участию в ЕАЭС. Поэтому, перспективы этой интеграции для наших производителей есть, их не стоит недооценивать. Об этом на круглом столе "Векторы развития ЕАЭС в постпандемических экономических реалиях" сообщил модератор мероприятия, политолог Игорь Шестаков.

Он отметил, что лично видел отечественную продукцию в Москве.

Также политолог напомнил, что 2020 год стал испытанием для мировой экономики, для международных организаций, которые занимаются вопросами интеграций.

- При этом Евразийский союз выполнил свою миссию по движению товаров и рабочей силы в этот сложный период. Конечно, были проблемы в виде закрытых границ, но поставки товаров продолжались. При этом перемещались и доставлялись не только продукты питания, но и медикаменты, что было для нас важно в разгар пандемии. Претерпела небольшое сокращение и наша трудовая миграция. Все это показывает, что правила ЕАЭС работают, - подчеркнул Игорь Шестаков.

Отметим, круглый стол организован Клубом региональных экспертов "Пикир".


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URL: https://www.vb.kg/406942
Теги:
ЕАЭС, Кыргызстан, пандемия
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