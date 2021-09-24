КР прорабатывает вопросы электронной торговли, как альтернативу логистике

В настоящее время есть проблема с перемещением товаров из "третьих" стран из-за отсутствия инфраструктуры. Из того же Китая в Кыргызстан грузы можно доставить только автоперевозками. Это затрудняет и делает практически невозможной доставку тех же скоропортящихся товаров. Чтобы компенсировать эти недостатки, прорабатываться вопросы электронной торговли. Об этом на круглом столе "Векторы развития ЕАЭС в постпандемических экономических реалиях" сообщила сотрудник Института исследований экономической политики Минэкономики КР Нургуль Акимова.

По ее словам, это нелегко с точки зрения информационного управления. Поэтому, сейчас ГП "Кыргызпочтасы" с органами ЕЭК прорабатывает эти процедуры.

- Думаю, что это может повлиять на бизнес, который работает с реэкспортом, ускорить товарооборот. Пилотный режим будет длиться 1,5 года. К тому же, сейчас на повестке стоит приезд министров ЕЭК. Они будут обсуждать вопросы торговли. Актуальными являются для ЕАЭС позиции, связанные с "третьими" странами, готовыми в ЕАЭС экспортировать свои товары. Поэтому, Минэконом КР прорабатыват возможности защиты местных производителей, чтобы их продукция не стала неконкуретноспособной с точки зрения цены, качества. В основном эта защита касается "швейников" и аграрный сектор. Что же касается визита министров ЕЭК, то он будет основан на двух вопросах – технической части – оснащение пунктов пропуска и идеологической – может ли КР соглашаться с инициативами стран ЕАЭС в отношении ввоза на территорию союза тех или иных товаров. – пояснила Нургуль Акимова.

Отметим, круглый стол организован Клубом региональных экспертов "Пикир".