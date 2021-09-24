Погода
$ 84.75 - 84.92
€ 99.03 - 100.50

КР прорабатывает вопросы электронной торговли, как альтернативу логистике

119  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В настоящее время есть проблема с перемещением товаров из "третьих" стран из-за отсутствия инфраструктуры. Из того же Китая в Кыргызстан грузы можно доставить только автоперевозками. Это затрудняет и делает практически невозможной доставку тех же скоропортящихся товаров. Чтобы компенсировать эти недостатки, прорабатываться вопросы электронной торговли. Об этом на круглом столе "Векторы развития ЕАЭС в постпандемических экономических реалиях" сообщила сотрудник Института исследований экономической политики Минэкономики КР Нургуль Акимова.

По ее словам, это нелегко с точки зрения информационного управления. Поэтому, сейчас ГП "Кыргызпочтасы" с органами ЕЭК прорабатывает эти процедуры.

- Думаю, что это может повлиять на бизнес, который работает с реэкспортом, ускорить товарооборот. Пилотный режим будет длиться 1,5 года. К тому же, сейчас на повестке стоит приезд министров ЕЭК. Они будут обсуждать вопросы торговли. Актуальными являются для ЕАЭС позиции, связанные с "третьими" странами, готовыми в ЕАЭС экспортировать свои товары. Поэтому, Минэконом КР прорабатыват возможности защиты местных производителей, чтобы их продукция не стала неконкуретноспособной с точки зрения цены, качества. В основном эта защита касается "швейников" и аграрный сектор. Что же касается визита министров ЕЭК, то он будет основан на двух вопросах – технической части – оснащение пунктов пропуска и идеологической – может ли КР соглашаться с инициативами стран ЕАЭС в отношении ввоза на территорию союза тех или иных товаров. – пояснила Нургуль Акимова.

Отметим, круглый стол организован Клубом региональных экспертов "Пикир".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406944
Теги:
грузоперевозки, Китай, ЕАЭС, Кыргызстан, Минэкономики
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  