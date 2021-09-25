Погода
$ 84.76 - 84.90
€ 99.10 - 100.45

"Народ видел, какие трудности пришлось пережить Жапарову из-за Кумтора"

458  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстану будет не просто отвоевать Кумтор, но простой народ в любом случае поддерживает президента. Это я вам говорю, как человек, который живет среди простых людей. Об этом редакции заявила торайым местного кенеша села Кара-Булак, Баткенской области Дарыйка Калыкова.

По ее словам, все эти годы народ видел, что творилось на Кумторе и какие беззакония там творились, в том числе, и с участием наших чиновников.

"Поэтому и был изначально так популярен среди народа Садыр Жапаров, что он чуть ли не единственный поднимал эту тему. Люди видели, какие трудности ему пришлось пережить из-за этого и при этом он не сломался. Поэтому, я считаю, что это закономерно, что он придя к власти, начал весь этот процесс", - сказала Калыкова.

Депутат также обратилась ко всем недовольным политикой президента по Кумтору.

"Вот я читаю в СМИ, что, мол, не нужно было этого делать, что, мол, это ударит по нашей экономике, отпугнет инвесторов и так далее. Но я так скажу. Либо всех этих лиц купило руководство Центерры, либо им лишь бы покритиковать власть, а за что без разницы. Нужно было навести порядок на Кумторе и время уже не ждало. И так мы больше 20 лет терпели этот беспредел. Так что мы еще опаздываем", - отметила она.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406945
Теги:
Кумтор, Садыр Жапаров, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  