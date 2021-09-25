"Народ видел, какие трудности пришлось пережить Жапарову из-за Кумтора"

Кыргызстану будет не просто отвоевать Кумтор, но простой народ в любом случае поддерживает президента. Это я вам говорю, как человек, который живет среди простых людей. Об этом редакции заявила торайым местного кенеша села Кара-Булак, Баткенской области Дарыйка Калыкова.

По ее словам, все эти годы народ видел, что творилось на Кумторе и какие беззакония там творились, в том числе, и с участием наших чиновников.

"Поэтому и был изначально так популярен среди народа Садыр Жапаров, что он чуть ли не единственный поднимал эту тему. Люди видели, какие трудности ему пришлось пережить из-за этого и при этом он не сломался. Поэтому, я считаю, что это закономерно, что он придя к власти, начал весь этот процесс", - сказала Калыкова.

Депутат также обратилась ко всем недовольным политикой президента по Кумтору.

"Вот я читаю в СМИ, что, мол, не нужно было этого делать, что, мол, это ударит по нашей экономике, отпугнет инвесторов и так далее. Но я так скажу. Либо всех этих лиц купило руководство Центерры, либо им лишь бы покритиковать власть, а за что без разницы. Нужно было навести порядок на Кумторе и время уже не ждало. И так мы больше 20 лет терпели этот беспредел. Так что мы еще опаздываем", - отметила она.