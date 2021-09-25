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Под Оренбургом встретились начальники генштабов стран ШОС

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- Евгений Денисенко
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Укрепление антитеррористического сотрудничества стало главной темой совещания, которое провели начальники генеральных штабов Вооруженных сил стран – членов ШОС. Их встреча прошла на полигоне Донгуз в Оренбургской области, в рамках проходившего здесь учения ШОС "Мирная миссия-2021".

В совещании, по информации Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, приняли участие военные делегации России, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, а также Беларуси.

Открывая заседание, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов предложил обсудить военно-политическую обстановку и действия международных террористических организаций в кризисных регионах мира.

Подводя итоги встречи, он заявил, что "совместная работа как всегда прошла в доверительном и конструктивном ключе".

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями о складывающейся военно-политической обстановке, обсуждены вопросы противодействия современным вызовам и угрозам", - сказал Герасимов.

Также он сообщил, что в ходе заседания была "проанализирована ситуация в Афганистане и ее влияние на создание предпосылок для роста угроз безопасности в государствах – членах ШОС". К числу таких угроз отнесены экспорт террористической активности, осложнение гуманитарной помощи в связи с наплывом афганских беженцев и увеличение объемов наркотрафика.

Участники совещания отметили необходимость скоординированных совместных действий по нейтрализации данных угроз.

"Договорились проводить систематические консультации между нашими странами, чтобы не допустить перетекания дестабилизирующих процессов на территории государств ШОС", - резюмировал Валерий Герасимов.

Он выразил уверенность, что итоги встречи "будут способствовать укреплению доверия и развитию сотрудничества между оборонными ведомствами наших стран".


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URL: https://www.vb.kg/406946
Теги:
Афганистан, СНГ, безопасность, Кыргызстан, ШОС
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