В войне с "Центеррой" "Кыргызалтын" консультирует частная фирма Болтурука?

Адвокат и бывший член движения "Чон Казат" Канат Хасанов опубликовал на своей странице в соцсети предположительно переписку с неким Рафой Мунаровым, из которой следует, что "Кыргызалтыну" в конфликте с руководством "Центерры" оказывает консультационные услуги компания "Global Revival Inc". И все бы ничего, но есть одно но:

"Стало известно, что "Кыргызалтын" в марте 2021 года заключил договор с компанией "Global Revival Inc" о консультационных услугах с бюджетом 300 тысяч долларов. За эти немалые для Кыргызстана средства компания обязуется решить вопросы с "Центеррой" по экологическим и экономическим аспектам. Дата окончания контракта 31 декабря 2021 года.

Все бы ничего "Кыргызалтын" как юридическое лицо имеет право на заключение контрактов на требуемые ему услуги.

Только есть один момент. Данная компания принадлежит господину Болтуруку –внешнему управляющему Кумтором. Не правда ли, неплохая прибавка к кумторовской зарплате?

Насколько успешно справляется "Global Revival Inc" со совей миссией можно оценить уже сейчас: "Кыргызалтын" исключен из надежных поставщиков золота на Лондонской бирже, что отразилось негативно на цене кыргызского золота", говорится в опубликованном скрине юриста.

В самой компании "Кумтор Голд компани" пока не комментируют данную информацию.