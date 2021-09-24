Азамат Акенеев: "КР интегрировался в ЕАЭС более 5 лет. Рывка не произошло"

Мы зашли в ЕАЭС более 5 лет назад. Сейчас уже полностью заработали все интеграционные нормы и процессы. При этом одной из причин интеграции в ЕАЭС было стремление поменять структуру экономики, предлагая на экспорт конкурентоспособные товары. Но рывка не произошло. Об этом на круглом столе "Векторы развития ЕАЭС в постпандемических экономических реалиях" сообщил экономист Азамат Акенеев.

По его словам, если посмотреть на объемы нашего экспорта, на его структуру - она осталась примерно такой же – мы в основном экспортируем сырье, товары легкой промышленности и перерабатываем немного сельхозпродукцию.

- Наверное, не стоит ожидать, что ЕАЭС поможет нам изменить структуру экономики. Я думаю, нам надо смотреть в другом направлении. Скажем, открывать заводы в КР невыгодно, так как надо ориентироваться либо на большой природный ресурс, либо наличие большой квалифицированной рабочей силы. В этом плане нам надо развивать те ниши, которые мы занимаем – услуги, туризм, экспорт рабочей силы, легкую промышленность. Есть у КР преимущества по энергетике, воде. Стоит также воспользоваться своим расположением на границе ЕАЭС и Китая, Узбекистана, Таджикистана, - подчеркнул Азамат Акенеев.

Отметим, круглый стол организован Общественным фондом "Евразийское поколение".