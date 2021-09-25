Кыргызская диаспора в Москве отметила День госязыка

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню государственного языка Кыргызстана, прошло в российской столице. Организатором выступило представительство общества "Кыргыз тили" в Москве и Московской области.

Участие в торжестве приняли сотрудники посольства КР в РФ, представители кыргызской диаспоры, трудовые мигранты, студенты, обучающиеся в столичных вузах.

Перед собравшимися выступили советник посольства Манас Жолдошбеков, один из руководителей представительства "Кыргыз тили" Багыт Бапанов, лидеры и активисты диаспоральных общественных организаций.

Как рассказали в посольстве, в своем выступлении Манас Жолдошбеков рассказал о проводимой в республике государственной политике по сохранению и развитию кыргызского языка. И подчеркнул важность участия в этих процессах каждого кыргызстанца. Дипломат обратился к соотечественникам, проживающим на территории России, с призывом уделять большое внимание сохранению в семьях культуры общения с детьми на родном языке.

Мероприятие продолжилось концертной программой. Ее участники подготовили песенные и танцевальные номера, свои стихи прочитали члены кыргызских литературных сообществ в Москве.

Одно из наиболее массовых – клуб "Москва кайрыктары", который существует уже более десяти лет. За минувшие годы клубом издано сборников стихотворений, регулярно проводятся литературные вечера, авторские презентации как в Москве, так и в самом Кыргызстане. Члены клуба - активные участники различных проектов, реализуемых российской литературной, творческой общественностью, таких, как "Многоликая Москва, многоликая Россия", "Книжная ярмарка", "Поэтические дни", "ЛиФФт Марафон", а также различных фестивалей и конференций литературного совета Ассамблеи народов Евразии.