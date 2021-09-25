Марипов: важно обеспечить соблюдение лимитов потребления электроэнергии

Кабинет Министров Кыргызской Республики в ходе очередного заседания рассмотрел ход подготовки отраслей экономики и населения к осенне-зимнему отопительному периоду.

Как сообщила пресс-служба Кабмина, была заслушана информация Министерства энергетики и промышленности Кыргызской Республики.

Председатель Кабинета министров Улукбек Марипов отметил, что ОАО "Электрические станции" на покупку топливных ресурсов был выдан бюджетный кредит на 2,3 млрд сомов, предприятию "Кыргызтеплоэнерго" для покрытия задолженности было дополнительно выделено 121,4 млн сомов.

"Хочу подчеркнуть, что министр энергетики и промышленности несет персональную ответственность за должную подготовку и благополучное прохождение зимнего отопительного периода. Крайне важно обеспечить соблюдение лимитов потребления электроэнергии и, безусловно, рациональное использование электроэнергии всеми государственными, муниципальными и иными организациями. Кроме того, необходим должный контроль обеспеченности топливных баз углем по приемлемой цене для населения, а также обеспеченности социальных учреждений топливом", - сказал он.

По итогам обсуждения вопроса дан ряд поручений.

Министерствам, ведомствам, полномочным представителям Президента в областях, местным государственным администрациям и мэриям городов Бишкек и Ош поручено обеспечить: поставку угля бюджетным учреждениям и населению (высокогорные населенные пункты), открытие топливных баз и пунктов реализации угля в необходимом количестве по приемлемой цене, в том числе передвижных, совместно с распределительными электрическими компаниями обеспечить строгое соблюдение утвержденных лимитов.

Министерству экономики и финансов поручено: обеспечить в полном объеме выделение финансовых средств, предусмотренных в республиканском бюджете, в том числе на ремонт систем отопления в школах, социальных учреждениях, а также предоставление субсидий теплоснабжающим предприятиям республики.

Министерству энергетики и промышленности совместно с ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" надлежит обеспечить рациональное использование водно-энергетических ресурсов в целях принятия мер по накоплению необходимого объема воды в Токтогульском водохранилище к 1 апреля 2022 года; ускорить завершение плановых ремонтных работ и капитального строительства на энергетических объектах, в том числе по доставке и замене оборудования для гидроагрегата № 4 на Токтогульской ГЭС, к установленному сроку; обеспечить своевременную поставку качественного местного и импортного угля на ТЭЦ города Бишкек; принять меры по увеличению генерирующих мощностей; обеспечить выполнение целевых показателей, в том числе по уровню потерь электроэнергии, сбору денежных средств, снижению дебиторской задолженности, уменьшению количества аварийных отключений, качественному и своевременному выполнению ремонтных работ.

Профильному министерству также поручено совместно с государственным предприятием "Кыргызкомур" принять действенные меры по обеспечению выполнения графиков добычи и поставки качественного угля на ТЭЦ города Бишкек, бюджетным учреждениям и населению.

Министерству экономики и финансов совместно с Государственным агентством антимонопольного регулирования поручено проводить мониторинг и обеспечить контроль за недопущением роста цен на уголь на топливных базах и пунктах реализации угля в регионах республики.