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На учении "Мирная миссия" глав военных делегаций наградили знаком ШОС

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- Евгений Денисенко
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В Оренбургской области глав иностранных военных делегаций наградили знаком отличия "За укрепление дружбы и сотрудничества". Это произошло в рамках завершившегося здесь на полигоне Донгуз антитеррористического учения ШОС "Мирная миссия-2021".

Участие в нем приняли военные контингенты России, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, а также Беларуси. Делегацию КР возглавил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил республики генерал-майор Эрлис Тердикбаев.

В ходе состоявшегося на полигоне Донгуз совещания руководителей генеральных штабов стран Шанхайской организации сотрудничества начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ – первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов наградил своих зарубежных коллег единым знаком отличия министерств обороны государств ШОС "За укрепление дружбы и сотрудничества".

Герасимов напомнил, что решение об этом знаке было принято 28 июля 2021 года в Душанбе главами оборонных ведомств стран-партнеров. Предусмотрено, что его удостаиваются военнослужащие и лица гражданского персонала вооруженных сил этих государств за особые заслуги в укреплении боевого содружества и военного сотрудничества. Но могут награждаться и граждане стран, не входящих в ШОС, за оказание содействия в решении задач, возложенных на данную организацию.

Учения "Мирная миссия-2021" проводились с 20 по 24 сентября. В них было задействовано свыше 3,4 тысячи военнослужащих, более 600 единиц техники. По Валерия Герасимова, маневры способствуют укреплению отношений между странами ШОС.


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URL: https://www.vb.kg/406953
Теги:
военная служба, награда, СНГ, учения, сотрудничество, ШОС
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