В России школьников и студентов вновь переводят на удаленку

Учащихся в некоторых регионах России вновь стали частично переходить на дистанционное обучение. Причина - в увеличении числа заболевших COVID-19, отмечает руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, после восьмимесячной стабилизации зафиксирован интенсивный рост заболеваемости в 36 регионах.

Эксперты связывают негативную статистику с началом учебного года и с традиционной сезонностью респираторных инфекций.

"Очевидно, что возобновление учебы в школах и вузах и наступление осеннего периода способствуют новому подъему заболеваемости. Как дальше будет развиваться эпидемическая ситуация, во многом зависит от нашего поведения, от того, как быстро мы будем вакцинироваться, насколько массово будем носить маски", - сказал "Известиям" заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган.

В свою очередь, Анна Попова связывает динамику заболеваемости с темпами вакцинации: "Очень четкая корреляция. Чем больше привито в регионе, тем меньше интенсивность роста".

По словам директора Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгия Викулова, темпы вакцинации в России еще недостаточно высокие.

"В нашей стране большое число людей, не болевших и не вакцинировавшихся. Это нужно учитывать - защищать верхние дыхательные пути в местах, где невозможно соблюдать социальную дистанцию", - подчеркнул Викулов.

Многие эксперты сейчас прогнозируют четвертую волну коронавируса в России, другие считают, что она уже началась.

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова проинформировала, что ситуация с коронавирусом в Москве ухудшилась: заболеваемость поднялась на 24 процента, количество госпитализаций - на 15 процентов. Она связала это с ростом числа контактов между людьми в связи с окончанием дачного сезона и также началом учебного года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти отслеживают ситуацию. Но вопрос о введении новых ограничений и локдауна на федеральном уровне пока не обсуждался.