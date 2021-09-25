В аварии в Тульской области погибли два гражданина Кыргызстана

Посольство КР в РФ подтвердило гибель двух граждан Кыргызстана в аварии в Тульской области, которая произошла утром 23 сентября. Всего же это ДТП унесло жизни четырех человек.

Погибшие кыргызстанцы – мужчина и женщина, 1986-го и 1987-го годов рождения. Сотрудники консульского отдела посольства находятся на связи с представителями правоохранительных органов и родственниками погибших, которым разъяснен порядок получения компенсации для транспортировки тел в Кыргызстан.

СМИ сообщают о подробностях этой аварии, случившейся в Веневском районе, на участке трассы Р-22 "Каспий". Предварительные обстоятельства ДТП озвучил руководитель пресс-службы УМВД по Тульской области Андрей Ярцев:

"По трассе шли грузовик Foton, за ним фура Scania, навстречу им - фура Mercedes. Последняя по непонятной пока причине выехала на встречную полосу и врезалась в Foton. Scania, хотя и соблюдала дистанцию, из-за большой массы не смогла полностью затормозить и врезалась в Foton сзади".

Погибшие женщина и двое мужчин находились в Mercedes, еще один мужчина - в Foton. Пострадал также водитель Scania.

По факту происшествия прокуратура региона организовала проверку. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Прокуратуре Веневского района Тульской области поручено провести проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения на указанном участке автодороги, дать оценку исполнению требований закона, регламентирующих осуществление грузоперевозок автомобильным транспортом.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования, сообщает пресс-служба ведомства.