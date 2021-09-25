Капитальная реставрация башни Бурана будет стоить более 200 тысяч долларов

Правительство США выделило на реставрацию башни Бурана грант на сумму более 200 тысяч долларов. Об этом сообщил "Вечернему Бишкеку" сотрудник информационной службы американского Посольства в Кыргызстане Туратбек Макенбаев.

Посольство США в КР провело 24 сентября у южной окраины Токмака церемонию открытия проекта по сохранению сооруженной тысячу лет назад башни Бурана. В церемонии приняли участие государственный секретарь КР Чолпонбек Абыкеев и другие официальные лица, представители СМИ и музея-комплекса "Башня Бурана".

Проект "Защита башни Бурана XI века от антропогенных и сейсмических воздействий" на сумму более 200 тысяч долларов США финансируется "Фондом послов по сохранению культурного наследия" правительства США.

- Великая башня Бурана гордо возвышалась тысячу лет, и мы надеемся, что она будет прочно стоять еще тысячу лет. Сегодня мы отмечаем кыргызско-американское партнерство в области поддержки сохранения кыргызского национального достояния, - заявила на церемонии временный поверенный в делах посольства США в КР Соната Коултер.

Планируется, что Общественный центр музейных инициатив под руководством директора Чолпон Турдалиевой будет реализовывать проект в сотрудничестве с Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, американскими экспертами Международного фонда памятников и местными экспертами из Центральной Азии.

Специалисты восстановят поврежденную верхнюю часть башни Бурана с применением гидроизоляционных материалов и защитят ее стены от землетрясений с помощью противосейсмических мероприятий. В рамках проекта также пройдут семинары и мастер-классы для сотрудников Минкультуры и музейного комплекса "Башня Бурана", кураторов и реставраторов.

Ставится также задача способствовать популяризации башни Бурана как культурной достопримечательности, повышению осведомленности и привлечению большего числа посетителей.

Как подчеркивает Туратбек Макенбаев, предыдущие проекты в Кыргызской Республике, финансируемые "Фондом послов", включали создание сейфовой комнаты для "золотой коллекции" в Государственном историческом музее и консервацию мавзолея Шах-Фазиль XI века в Джалал-Абадской области и одного из мавзолеев в Узгене. Утвердив грант на восстановление башни Бурана, правительство США таким образом выделило через "Фонд послов США по сохранению культурного наследия" в общей сумме более полумиллиона долларов на сохранение культурного наследия в Кыргызской Республике. Причем Госдепартамент США учредил "Фонд послов США по сохранению культурного наследия" в 2001 году c целью "отдать должное общему культурному наследию человечества". Через этот фонд Госдепартамент США ежегодно финансирует по всему миру проекты, направленные на защиту уникальных объектов культурного наследия.