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Капитальная реставрация башни Бурана будет стоить более 200 тысяч долларов

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- Александр Тузов
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Правительство США выделило на реставрацию башни Бурана грант на сумму более 200 тысяч долларов. Об этом сообщил "Вечернему Бишкеку" сотрудник информационной службы американского Посольства в Кыргызстане Туратбек Макенбаев.

Посольство США в КР провело 24 сентября у южной окраины Токмака церемонию открытия проекта по сохранению сооруженной тысячу лет назад башни Бурана. В церемонии приняли участие государственный секретарь КР Чолпонбек Абыкеев и другие официальные лица, представители СМИ и музея-комплекса "Башня Бурана".

Проект "Защита башни Бурана XI века от антропогенных и сейсмических воздействий" на сумму более 200 тысяч долларов США финансируется "Фондом послов по сохранению культурного наследия" правительства США.

- Великая башня Бурана гордо возвышалась тысячу лет, и мы надеемся, что она будет прочно стоять еще тысячу лет. Сегодня мы отмечаем кыргызско-американское партнерство в области поддержки сохранения кыргызского национального достояния, - заявила на церемонии временный поверенный в делах посольства США в КР Соната Коултер.

Планируется, что Общественный центр музейных инициатив под руководством директора Чолпон Турдалиевой будет реализовывать проект в сотрудничестве с Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, американскими экспертами Международного фонда памятников и местными экспертами из Центральной Азии.

Специалисты восстановят поврежденную верхнюю часть башни Бурана с применением гидроизоляционных материалов и защитят ее стены от землетрясений с помощью противосейсмических мероприятий. В рамках проекта также пройдут семинары и мастер-классы для сотрудников Минкультуры и музейного комплекса "Башня Бурана", кураторов и реставраторов.

Ставится также задача способствовать популяризации башни Бурана как культурной достопримечательности, повышению осведомленности и привлечению большего числа посетителей.

Как подчеркивает Туратбек Макенбаев, предыдущие проекты в Кыргызской Республике, финансируемые "Фондом послов", включали создание сейфовой комнаты для "золотой коллекции" в Государственном историческом музее и консервацию мавзолея Шах-Фазиль XI века в Джалал-Абадской области и одного из мавзолеев в Узгене. Утвердив грант на восстановление башни Бурана, правительство США таким образом выделило через "Фонд послов США по сохранению культурного наследия" в общей сумме более полумиллиона долларов на сохранение культурного наследия в Кыргызской Республике. Причем Госдепартамент США учредил "Фонд послов США по сохранению культурного наследия" в 2001 году c целью "отдать должное общему культурному наследию человечества". Через этот фонд Госдепартамент США ежегодно финансирует по всему миру проекты, направленные на защиту уникальных объектов культурного наследия.


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URL: https://www.vb.kg/406956
Теги:
грант, памятник, США, Токмак, исторический музей, Министерство культуры и туризма
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