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Бюджет-2022. Кабмин планирует увеличить доходы на 30,7 млрд сомов

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- Оксана Гут
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Состоялось заседание Кабинета министров КР, на котором был рассмотрен проект закона "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2022 год и прогнозе на 2023-2024 годы". Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Председатель Кабинета министров Улукбек Марипов сказал, что общий объем доходов республиканского бюджета, с учетом грантов государственных инвестиций на 2022 год прогнозируется в сумме 203,6 млрд сомов, или на уровне 28,5 % к ВВП. В сравнении с утвержденным бюджетом 2021 года доходы государственного бюджета в номинальном выражении увеличатся на 30,7 млрд сомов.

Общий объем расходов республиканского бюджета на 2022 год установлен на уровне 212,7 млрд сомов (31,3 % к ВВП).

Кроме того, было отмечено, что в этом году были значительные расходы, в том числе на повышение заработной платы медицинских работников, работников культуры и военнослужащих.

"Впервые за долгое время был улучшен паек солдат, выделены средства для обеспечения продовольственной безопасности, а также на восстановление Баткенской области после событий на кыргызско-таджикской государственной границе. Произведен закуп вакцины от коронавирусной инфекции, с 1 октября будут повышены базовая и страховая части пенсий и социальных пособий. Кроме того, государством полностью исполняются социальные обязательства по выплате заработных плат и пенсий. Все это происходит параллельно с выходом экономики из постпандемического кризиса", – отметил Улукбек Марипов.

Он добавил, что цифровизация фискальной системы дает ощутимые результаты – налоговая служба выполнила установленный план по налогам на 105%.

"Если говорить о работе таможенной службы, сколько бы кадровых изменений мы ни производили, работа не улучшится, если мы не автоматизируем всю таможенную систему. Нам нужно создать процесс, при котором таможенная служба и бизнес не будут взаимодействовать. В самое ближайшее время должна быть запущена система удаленного заполнения таможенных деклараций", – подчеркнул глава Кабинета министров.

По итогам обсуждения принято решение согласиться с проектом Закона Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2022 год и прогнозе на 2023-2024 годы" с учетом поступивших предложений и замечаний.


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URL: https://www.vb.kg/406959
Теги:
бюджет, закон, Кыргызстан, расходы, Улукбек Марипов, кабмин
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