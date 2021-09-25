Погода
$ 84.76 - 84.90
€ 99.10 - 100.45

Бакетаев: Так был ли смысл в поездке Масадыкова в Афганистан?

637  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Политолог Бакыт Бакетаев выступил с критикой по поводу поездки заместителя председателя Таалатбека Масадыкова в Афганистан. Свое мнение он предоставил редакции VB.KG:

"В эти дни СМИ пестрят сообщениями о визите Таалатбека Масадыкова в Афганистан. Это едва ли не самая громкая новость. Хочется спросить: ну, съездил он туда и что?

Напомню, зампред Совбеза встретился в Кабуле с руководством "Талибана" (движение, запрещённое в КР). Что он там вообще делал? Официальная версия: сопровождал гуманитарный груз, пообщался с и.о. первого замглавы правительства ИЭА Абдул Гани Барадаром, а также с и.о. министра иностранных дел Амир Ханом Муттаки.

Вопрос: простым кыргызстанцам что с этого? Пенсии ощутимо поднимутся? Минимальный размер пенсионных выплат 1800 сомов, что в несколько раз ниже прожиточного минимума! "Токтогулка" наполнится? В связи с малыми наполнением Токтогульского водохранилища мы вынуждены экономить электроэнергию. А может, цены на бензин перестанут расти и, наконец-то, стабилизируются?

Ведь своих проблем хватает. К тому же на саммите ОДКБ в Душанбе страны- участники обсудили варианты совместного реагирования на потенциальные угрозы, исходящие из Афганистана. К чему разводить самодеятельность и вести сепаратные переговоры?

У нас и без того натянутые отношения с Таджикистаном, так как соседи ведут иную политику в отношении талибов, равно как и Узбекистан. Более того, ни одна из стран региона ни на каком уровне не контактировала с представителями талибов.

С руководством "Талибана" прежде вели переговоры Россия, Китай, США. Причём встречи проходили в Москве, Тяньцзине и Дохе соответственно. Наша делегация, напротив, сама отправилась в Кабул. Нам-то зачем туда лезть?

Тогда давайте открыто выразим свою позицию по Сирии, Ливии, Ираку, Донбассу и Крыму, по санкциям США и ЕС в отношении России.

Италия, как страна, председательствующая в G 20, планирует созвать встречу лидеров для обсуждения ситуации в Афганистане. Так перед этим премьер-министр Италии Марио Драги совещался с президентом Владимиром Путиным по этой острой теме. А на днях руководители Талибана в Кабуле встречались с представителями РФ, КНР и Пакистана.

И после этого туда едет наша мини-делегация... Контраст, полагаю, очевиден.

Может, все-таки стоит вести взвешенную политику, более приземленную и близкую к действительности? Не искать проблем, не выступать со своим мнением, когда не просят? Да и кому оно нужно и принимают ли наше мнение всерьёз? Я лично глубоко в этом сомневаюсь.

Несбалансированная внешняя политика способна нанести больше ущерба, чем любой катаклизм или революция. Поэтому в мировой геополитике сложилась определённая структура, при которой стоит очень грамотно себя вести, потому что за каждым действием стоит народ, его благополучие и стабильность.

Я также не уверен, что Масадыков способен содействовать включению в инклюзивное правительство Афганистана (которое обещают создать талибы) представителей кыргызской диаспоры Афганистана.

Так был ли смысл в этой поездке?", - задается вопросом эксперт.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406961
Теги:
Афганистан, Таалатбек Масадыков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  