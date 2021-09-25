В Москве вспомнят о героях-панфиловцах

В Москве пройдут мероприятия, посвященные 80-летию битвы за нее. Специальная тематическая программа стартует в Музее Победы на Поклонной горе 30 сентября.

Именно в этот день в 1941 году началась операция по захвату Москвы, напомнил директор музея Александр Школьник.

"Немцы, - рассказал он, - рассчитывали взять столицу за 10–12 недель, а ее жителей - уничтожить или увести в плен. При этом противник превосходил количеством солдат и боевой техники. Чтобы противостоять ему, советскому народу пришлось приложить огромные усилия. Более семи миллионов человек встали на защиту города, а уже в декабре Красная армия перешла в контрнаступление и отбросила врага на 150–300 километров от Москвы. Это было первое серьезное поражение Гитлера в ходе Великой Отечественной войны"".

В рамках специальной программы, приуроченной к трагической дате, жители и гости столицы смогут принять участие в экскурсиях, увидеть киноленты и выставку, услышать чтение фронтовых стихов.

Будет показана и документальная лента "Разгром немецких войск под Москвой", снятая в 1942 году на Центральной студии кинохроники, она стала первым советским фильмом, получившим премию американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм".

Посетители узнают, в том числе, и о вкладе в битву под Москвой 316-й стрелковой, впоследствии - 8-й гвардейской Панфиловской дивизии. Это соединение было сформировано в июне - августе 1941 года преимущественно из уроженцев Киргизии и Казахстана, а его командующим стал первый военный комиссар Киргизской ССР генерал-майор Иван Панфилов. Дивизия вначале была погружена в эшелоны и направлена под Новгород, но уже в октябре вошла в состав 16-й армии, защищавшей ближние подступы к Москве и активно участвовала в сдерживании крупных сил противника.

В подмосковном городе Волоколамске установлены бюсты трех Героев Советского Союза – командующего 316-й стрелковой дивизией генерал-майора Ивана Панфилова, офицера его дивизии Бауыржана Момышулы и стрелка-кыргызстанца Дуйшенкула Шопокова.

На территории Волоколамского городского округа, в селе Нелидово находится братская могила панфиловцев, неподалеку, у бывшего железнодорожного разъезда Дубосеково, - величественный мемориал из шести гигантских фигур воинов. Именно в этих местах осенью 1941 года держали героическую оборону панфиловцы. Уже 30 ноября Красная Армия перешла в атаку по всему рубежу обороны 16-й армии.

Стало известно, что мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление об учреждении памятного знака "80 лет битвы за Москву".