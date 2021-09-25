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В Шереметьево задержана Валентина Чупик. Ее ждет депортация в РУз

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- Оксана Гут
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В аэропорту "Шереметьево" задержана руководитель некоммерческой организации помощи мигрантам "Тонг Жахони" Валентину Чупик. Ее выдворяют из России. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на саму правозащитницу.

"Сижу в спецприемнике в аэропорту Шереметьево, терминал F. Неизвестно, куда меня денут, поскольку документы изъяли", - сообщила изданию Чупик.

Информацию подтвердили в соцсетях ее коллеги. Известно, что Валентина Чупик была задержана сегодня ночью, она возвращалась из Армении.

Сотрудники ФСБ вручили правозащитнице уведомление о лишении статуса беженца на территории России. Также ей запретили въезд в страну до 2051 года. Теперь ей грозит депортация в Узбекистан, гражданкой которого она является.

Сейчас Валентина Чупик не выходит на связь, где именно она находится неизвестно. Правозащитники заявляют, что на родине ей грозит опасность - ранее она получала угрозы от сотрудников спецслужб.

Валентина Чупик много лет живет в Москве, она переехала из Узбекистана после Андижанских событий. Известная правозащитница помогает тысячам трудовых мигрантов в России, оказывая им бесплатную юридическую помощь.


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URL: https://www.vb.kg/406965
Теги:
задержание, правозащитники, Россия, трудовая миграция, Узбекистан, Помощь
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