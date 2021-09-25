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Руслан Казакбаев провел встречи с главами МИД Кувейта и Кубы

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- Оксана Гут
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24 сентября на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в г. Нью-Йорк состоялась встреча Министра иностранных дел Кыргызской Республики Руслана Казакбаева с Министром иностранных дел Государства Кувейт Ахмедом Насер Аль Сабахом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы кыргызско-кувейтского сотрудничества и наметили планы по подготовке и реализации "дорожной карты" активизации двустороннего сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Главы МИД Кыргызстана и Кувейта подчеркнули важность организации визитов на высоком и высшем уровнях, в том числе визит президента КР Садыра Жапарова в Кувейт.

Стороны с удовлетворением отметили открытие прямого авиасообщения между Бишкеком и Эль-Кувейтом в июне текущего года.

В контексте развития двустороннего сотрудничества Министр иностранных дел Руслан Казакбаев предложил провести очередное заседание Межправительствой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, межмидовские консультации и выйти на подписание Соглашений в сфере сельского хозяйства и здравоохранения. В свою очередь, глава МИД Кувейта выразил мнение о необходимости использования транспортно-логического потенциала региона для увеличения товарооборота между странами.

Стороны также обсудили ситуацию в Афганистане, подчеркнули общие видения по построению мирного, безопасного и стабильного Афганистана.

Глава МИД Кувейта пригласил министра посетить Кувейт с официальным визитом.

Также, по данным МИД КР, Руслан Казакбаев провёл встречу с Министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Парильей.

Стороны в положительном ключе отметили историю кыргызско-кубинских отношений, а также подтвердили готовность к дальнейшей их активизации. Для достижения этой цели Министр Казакбаев передал на рассмотрение кубинской стороне ряд проектов соглашений о сотрудничестве.

Стороны также отметили важность наращивания торговых отношений между странами, в том числе с учетом вступления Кубы в ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя.

В ходе встречи также обсуждены планы по совместному празднованию в 2022 году 30-летия установления дипломатических отношений между странами, разработки дорожной карты по дальнейшему их укреплению.


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URL: https://www.vb.kg/406966
Теги:
Кувейт, США, сотрудничество, Кыргызстан, экономика, политика, МИД, Руслан Казакбаев
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