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Глава Кабмина поручил закончить ремонт ГЭС в установленный срок

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- Оксана Гут
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Председатель Кабинета министров КР Улукбек Марипов ознакомился с ходом ремонтных и строительных работ на Токтогульской ГЭС и каскаде Камбар-Атинских ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

В ходе посещения Токтогульской ГЭС Улукбек Марипов ознакомился с ходом проведения комплекса мероприятий по капитальному ремонту оборудования и монтажных работ, в том числе по замене оборудования четвертого гидроагрегата Токтогульской ГЭС.

Здесь же он провел совещание с руководителями профильных государственных органов.

Руководство Министерства энергетики и промышленности доложило о готовности энергетических объектов к несению установленных нагрузок в предстоящий осенне-зимний период.

Было отмечено, что ведутся монтажные работы по установке основного оборудования для гидроагрегата № 4. Ремонтные работы по всем энергетическим объектам ведутся согласно графику и подходят к завершению. Вопрос по поставке топлива и угля на ТЭЦ городов Бишкек и Ош находятся на особом контроле.

Улукбек Марипов поручил принять все необходимые меры по реабилитации и ремонту оборудования ГЭС и доставке оставшегося оборудования на Токтогульскую ГЭС в целях обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей.

"Отставаний от графика по монтажным работам на Токтогульской ГЭС не должно быть. Необходимо строго придерживаться установленных сроков и приложить все усилия для скорейшего запуска четвертого гидроагрегата", – сказал он.

Кроме того, глава Кабинета министров подчеркнул необходимость своевременной доставки в необходимом объеме угля для топливных баз и пунктов реализации в регионах, а также проработки вопросов дополнительного импорта электрической энергии из соседних стран.


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URL: https://www.vb.kg/406968
Теги:
ГЭС, ремонт, энергетика, Кыргызстан, Улукбек Марипов, кабмин
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