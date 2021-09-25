Погода
$ 84.76 - 84.90
€ 99.10 - 100.45

В сельском округе Мангыт открылась больница, строящаяся с 2012 года

355  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 25 сентября, министр здравоохранения и социального развития КР Алымкадыр Бейшеналиев в ходе рабочей поездки в Ошскую область принял участие в открытии нового здания филиала Араванской территориальной больницы в сельском округе Мангыт.

Строительство больницы сельского округа Мангыт было начало в 2012 году, на сегодняшний день строительные работы закончены полностью и здание передано в эксплуатацию. Были произведены внутренняя отделка, утепление фасада, в работу введены наружный санитарный узел, хозяйственный корпус, септик, территория полностью облагорожена и закончены ирригационные работы. Больница построена на бюджетные средства.

По проекту стационар рассчитан на 50 коек, в структуре имеются физиотерапевтическое, диагностическое и лабораторное отделения, станция машины скорой помощи и морг.

Стационар оснащен твердым инвентарем, прачечными машинами и плитами.

Министр Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что Министерство окажет содействие в оснащении необходимым медицинским оборудованием.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406969
Теги:
Минздрав, Ошская область, Кыргызстан, больница
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  