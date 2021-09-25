В сельском округе Мангыт открылась больница, строящаяся с 2012 года

Сегодня, 25 сентября, министр здравоохранения и социального развития КР Алымкадыр Бейшеналиев в ходе рабочей поездки в Ошскую область принял участие в открытии нового здания филиала Араванской территориальной больницы в сельском округе Мангыт.

Строительство больницы сельского округа Мангыт было начало в 2012 году, на сегодняшний день строительные работы закончены полностью и здание передано в эксплуатацию. Были произведены внутренняя отделка, утепление фасада, в работу введены наружный санитарный узел, хозяйственный корпус, септик, территория полностью облагорожена и закончены ирригационные работы. Больница построена на бюджетные средства.

По проекту стационар рассчитан на 50 коек, в структуре имеются физиотерапевтическое, диагностическое и лабораторное отделения, станция машины скорой помощи и морг.

Стационар оснащен твердым инвентарем, прачечными машинами и плитами.

Министр Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что Министерство окажет содействие в оснащении необходимым медицинским оборудованием.