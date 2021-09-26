"Талибан" возвращает телесные наказания, в том числе отрубание конечностей

"Талибан", которое недавно пришло к власти в Афганистане, планирует вернуть телесные наказания за преступления, в том числе отрубание конечностей. Об этом заявил в интервью агентству Associated Press один из основателей движения мулла Нуруддин Тураби, передают зарубежные СМИ.

"Никто не будет указывать нам, какие законы принимать. Мы будем следовать исламу и следовать Корану", - заявил он. Также Нуруддин Тураби рассказал, что сейчас изучается вопрос, следует ли применять наказания публично.

Мулла Тураби заявил, что отрубание рук "очень необходимо для обеспечения безопасности" и имеет "сдерживающий эффект"

Отмечается, что при властвовании талибами в Афганистане в 1996-2001 годах, они практиковали наказания и публичные казни на стадионах и в мечетях. Например, обвиняемым в краже отрубали руки, за ограбление на дороге - ноги, а убийцам стреляли в голову родственники их жертв.