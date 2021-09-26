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Кыргызстан участвует в развитии в СНГ института детского омбудсмена

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- Евгений Денисенко
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В Исполкоме СНГ состоялась первая встреча уполномоченных по правам ребенка (омбудсменов) государств Содружества. Она была организована по инициативе такого уполномоченного при президенте Российской Федерации Анны Кузнецовой и прошла в режиме видеоконференции с участием представителей Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Открывая встречу, председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев подчеркнул важность этого мероприятия. И отметил настоятельную необходимость объединения усилий уполномоченных по правам ребенка и всех государственных структур, занимающихся проблемами обеспечения и защиты прав детей на пространстве Содружества.

"Убежден, что вам выпала благородная миссия по защите детства, по формированию эффективной региональной семейной политики, по укреплению и защите института семьи, по созданию условий для гармоничного развития подрастающего поколения. От вашей эффективной работы во многом зависит надежная защита прав и законных интересов детей, а также возможность для них найти применение своим способностям, обрести цель в жизни", – заявил Сергей Лебедев.

Собеседники отметили колоссальный потенциал для развития сотрудничества в данной сфере, чему способствует и уже сформированная соответствующая договорная база. И сошлись на том, что такие мероприятия необходимо проводить на постоянной основе не реже одного раза в год.

Отметим, что активное участие в международной правозащитной деятельности принимает Кыргызстан, который стоял у истоков создания в 2017 году в Евразийского альянса омбудсменов. Аппараты омбудсменов КР и РФ также взаимодействую на двустороннем уровне, в рамках заключенного ими в 2016 году соглашения о сотрудничестве. А в 2018 году Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и Акыйкатчы КР Токон Мамытов подписали меморандум о взаимопонимании и взаимодействии в области защиты прав и интересов ребенка.


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URL: https://www.vb.kg/406973
Теги:
дети, омбудсмен, правозащитники, Россия, СНГ
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