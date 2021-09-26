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Камчыбек Ташиев получил звание "Почетный житель Алайского района"

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- Оксана Гут
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Районное отделение ГКНБ КР по Алайскому району переехало в новое здание, сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне, 25 сентября, с участием председателя ГКНБ КР Камчыбека Ташиева состоялась церемония открытия нового здания Алайского районного отдела ГКНБ КР Главного управления ГКНБ КР по городу Ош и Ошской области. В церемонии открытия приняли участие личный состав и руководство областного управления, ветераны специальной службы и представители местных органов власти.

Председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев отметил, что будут продолжаться проводится мероприятия по укреплению материально-технической базы районных отделов во всех областях страны.

Председатель ГКНБ КР напомнил сотрудникам о строгом выполнении служебных задач. Также председатель ГКНБ КР отметил необходимость особо уделять внимание мероприятиям по противодействию коррупции, борьбой с организованной преступностью и пограничной безопасностью.

В ходе церемонии открытия, в соответствии с решением Алайской районной

администрации председателю ГКНБ КР было вручено звание "Почетный житель

Алайского района" с вручением соответствующего нагрудного знака. Решение

было принято еще в 2008 году, однако не было реализовано.


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URL: https://www.vb.kg/406974
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, награда, Ошская область, Кыргызстан
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