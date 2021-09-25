В Узгене отпраздновали свадьбу под автоматную дробь. Милиция завела дело

В Узгенском районе во время свадьбы молодой человек устроил стрельбу из автомата. Он был задержан, а по факту стрельбы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

Сегодня в соцсетях распространилось видео, на котором молодой человек во время празднования свадьбы стрелял из оружия в воздух. Толпа людей, собравшись вокруг него, одобрительно хлопала. Однако, этим видео заинтересовалась милиция.

В итоге личность парня установили, им оказался 20-летний А.Ш. Он был задержан, а оружие изъято.

В ходе проверки выяснилось, что сегодня в селе Зергер Узгенского района местный житель женил своего сына. Он и дал оружие другу сына, чтобы тот пострелял в воздух на свадьбе. На месте происшествия, куда выезжала оперативно-следственная группа, были найдены гильзы калибра 5,45 миллиметра.

"Оружие ИЖ-161 было куплено в России за 32 тысячи рублей. Отец жениха специально привез его в Кыргызстан, чтобы пострелять на свадьбе сына в воздух. С его слов, с разрешительными документами в России и перевозкой оружия у него проблем не было, так как это не боевой автомат", - сообщили в пресс-службе УВД.

По данному факту начато досудебное производство по статье "Стрельба из огнестрельного оружия в населенных пунктах" Кодекса о проступках. Назначены соответствующие экспертизы.