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В Узгене отпраздновали свадьбу под автоматную дробь. Милиция завела дело

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- Оксана Гут
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В Узгенском районе во время свадьбы молодой человек устроил стрельбу из автомата. Он был задержан, а по факту стрельбы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

Сегодня в соцсетях распространилось видео, на котором молодой человек во время празднования свадьбы стрелял из оружия в воздух. Толпа людей, собравшись вокруг него, одобрительно хлопала. Однако, этим видео заинтересовалась милиция.

В итоге личность парня установили, им оказался 20-летний А.Ш. Он был задержан, а оружие изъято.

В ходе проверки выяснилось, что сегодня в селе Зергер Узгенского района местный житель женил своего сына. Он и дал оружие другу сына, чтобы тот пострелял в воздух на свадьбе. На месте происшествия, куда выезжала оперативно-следственная группа, были найдены гильзы калибра 5,45 миллиметра.

"Оружие ИЖ-161 было куплено в России за 32 тысячи рублей. Отец жениха специально привез его в Кыргызстан, чтобы пострелять на свадьбе сына в воздух. С его слов, с разрешительными документами в России и перевозкой оружия у него проблем не было, так как это не боевой автомат", - сообщили в пресс-службе УВД.

По данному факту начато досудебное производство по статье "Стрельба из огнестрельного оружия в населенных пунктах" Кодекса о проступках. Назначены соответствующие экспертизы.


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URL: https://www.vb.kg/406975
Теги:
Ошская область, стрельба, Узгенский район, свадьба, Кыргызстан
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