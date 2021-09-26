Россия поможет иностранцам-выпускникам ее вузов устроиться на родине

В России приступили к разработке программы, призванной содействовать иностранцам-выпускникам ее вузов по возвращению в свои страны. Предусматривается помощь в трудоустройстве таких специалистов в российских компаниях, работающих в данных государствах.

Созданием программы, как сообщают российские СМИ, сейчас занимаются Минпромторг РФ, федеральное агентство "Россотрудничество" и объединение "Деловая России". По словам заместителя руководителя агентства Павла Шевцова, речь идёт о студентах-целевиках, в которых заинтересованы такие российские предприятия. Для них выгоднее принимать на работу выпускников российских вузов, вернувшихся на родину, нежели привозить специалистов из России за большие деньги.

В этом случае, как заявлено, студент также получит мотивацию вернуться домой и занять престижное рабочее место. Но и Россия заинтересована в возвращении выпускника на родину, поскольку в этом случае молодой человек становится проводником ее гуманитарных интересов за рубежом.

Важное значение придается и разрабатываемой по инициативе президента РФ государственной программы по продвижению русского языка за рубежом. Главным новшеством станут иные подходы к реализации поставленных задач, основной упор будет сделан на повышение мотивации людей, живущих за пределами России, к изучению русского языка. "Если изучение русского языка станет выгодным, то его будут учить", - отметил Шевцов.

В настоящее время получать высшее образование в Россию приезжают по квотам граждане 175 стран, причём количество бесплатных мест для студентов из-за рубежа в российских вузах растёт. Российское правительство на ежегодной основе выделяет квоты и для обучения в вузах страны граждан Кыргызстана.

Сейчас в университетах РФ получают высшее образование в общей сложности более 15 тысяч кыргызстанцев, из них свыше 6.5 тысячи - по целевой квоте на бюджетной основе.