Айымбек Садыбакасов: День пожилых людей надо назвать Днем рожденных в СССР

Разрешите мне, Айымбеку Садыбакасову, профессиональному математику и энтузиасту-эссеисту, поделиться с VB.KG своими соображениями о предстоящем 1 октября Международном дне пожилых людей.

Есть важная причина, в силу которой нам следует не горевать об утерянной молодости, а, напротив, радоваться тому, что она реально была. И не где-нибудь, а именно в той незабвенной, уникальной, величайшей, добротной, комфортной cтране, гордо именуемой Советским Союзом. Но которой, к несчастью, суждено было кануть в Лету и которой 30 декабря 2021 года исполнилось бы ни много ни мало 99 лет.

Да, теперь СССР далёк от нас, как звезда. И в то же время он, пусть и виртуально, но всё же где-то рядом с нами, во многом благодаря Интернету, с помощью которого мы можем читать, смотреть, слушать те замечательные советские литературные произведения, фильмы и мелодичные советские песни, на чтение, просмотр и прослушивание которых у нас не хватило времени или желания в бытность молодыми.

Говорят, что старость не радость. В качестве доводов приводят старческие болячки, снижение физической активности, ушедшую молодость. Но даже в этом случае не всё так уж и плохо.

Итак, ты вышел на пенсию. Хочешь - работаешь, не хочешь - нет. И никто не вправе корить тебя за твоё желание просто отдыхать. Утром неспешно встаёшь, глотаешь пару чашек крепчайшего кофе, куришь - и почитываешь детективчики, затем копошишься в Интернете, без особого труда находя то, что тебе хочется прочитать, посмотреть или послушать. Потом идёшь туда, где живёт сын или дочь с семьёй, пару часиков развлекаешь внука, заодно и сам развлекаясь. Затем возвращаешься к себе и вновь погружаешься в чтение или в Интернет.

В общем – лепота, полнейшая свобода действий, необъятный простор! Вот это и есть райcкая жизнь на земле, идиллия, ибо теперь ты можешь воплотить в жизнь принцип "максимум удовольствия в единицу времени".

И такая наша несуетливая жизнь в статусе пенсионера сродни полёту авиалайнера, уже 10-15 минут назад набравшего нужную высоту и теперь мчащегося в далёкие дали. Но ведь до этого он должен был взлететь, то бишь, громко урча, раскочегариться, пробежаться по полосе и взмыть ввысь.

Вот и мы "раскочегаривались" 5-6 десятилетий: детсад, учёба, работа на государство и чуть-чуть на себя. А теперь мы благодарны молодым крепким ребятам, мужикам в расцвете сил, девчатам и энергичным женщинам, работающим на нас, честных граждан, постаревших и поседевших. И ничего личного. И никто никого не хотел обижать.

И ради такой, относительно безмятежной пенсионерской жизни стоило родиться и пройти путь длиной в несколько десятилетий.

Но есть и другие, не менее веские причины, по которым мы не должны особо тужить о прошедшей молодости. О каких же таких причинах идёт речь?

Приказано не стареть. Да, мы, рождённые в 1950-х годах, не молоды уже, но до начала полного увядания нам ещё жить и жить - как минимум, 7-10-15 лет. Это не так уж много, но и не так уж и мало - это ровно столько, сколько нужно.

Возрадуемся и тому, что душа наша стареет (если она вообще стареет) намного медленнее, чем наше тело и лицо.

Жить станет ещё веселее, если вспомним ободряющие cслова из добрых старых советских времён: "Не стареют душой ветераны", "Нет у юности начала, нет у юности конца".

Всё верно: наши 30-летние сыновья - старые юноши, а мы сами - юные (начинающие) старики, но лучше "старички" – звучит более благозвучно, музыкально и щадяще.

Прелесть и в том, что среди друзей-сверстников мы можем вести себя как пятиклассники или пятикурсники.

Резюмируем (опять-таки прибегнув к крылатым фразам из нашей молодости): "Живы будем - не помрём", "и жизнь хороша, и жить хорошо".

Итак, мы, представители старших поколений, родившиеся в СССР и прожившие в нём много-много счастливых лет – баловни судьбы.

И нельзя поддаваться безысходной тоске и печали. Надо пить меньше таблеток и побольше крепкого кофе и пытаться, пусть и виртуально, но всё же заново прожить оставшиеся позади десятилетия, путём упорного чтения книг, просмотра фильмов и прослушивания советской музыки, при этом даже не выходя из дома. А другого нам и не дано.

Айымбек Садыбакасов