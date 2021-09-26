В Евразийской экономической комиссии прорабатывают инициативы Кыргызстана

По инициативе кыргызской стороны и по поручению Совета Евразийской экономической комиссии рассмотрен вопрос об отсутствии на внутреннем рынке ЕАЭС единых подходов к контролю за перемещением товаров двойного и военного назначения. Об этом сообщили в ЕЭК.

Товары двойного назначения − это товары, используемые в общегражданских промышленных целях, но при этом имеющие свойства, которые могут быть использованы при создании вооружения. Участники внешнеэкономической деятельности иногда сталкиваются со сложностями при экспорте, казалось бы, самых обычных товаров.

Проблемы возникают, когда представители таможни не могут точно установить, относится ли вывозимая продукция к подконтрольным товарам, и требуется ли оформление разрешительной документации для ее перемещения за границу.

В результате обмена мнениями поддержано предложение председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича инициировать разработку соглашения об общих принципах и механизмах контроля внутри Союза. Это обеспечит более широкий подход к вопросу и позволит сторонам иметь чёткое понимание, в каком случае и как осуществляются проверки.

Михаил Мясникович также подчеркнул, что задача Комиссии и стран - работать над развитием Союза, а не ограничиваться только положениями Договора о ЕАЭС. Соответствующий доклад будет представлен на заседании Совета ЕЭК.

Кыргызстан также, как сообщается, предлагает снизить ставку с 5 процентов до 0 в отношении семенного картофеля сроком на три года. По мнению кыргызской стороны, это будет способствовать созданию благоприятных условий для производителей Союза, которые специализируются на выращивании картофеля.

Ранее одной из инициатив Кыргызстана стало создание института развития и поддержки Евразийского экономического союза. По мнению кыргызской стороны, цель нового института - сокращение диспропорций в развитии стран ЕАЭС - Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, сближение экономик и опережающее развитие Союза в целом. Предполагается, что проектируемый институт займется реализацией целевых программ развития. Такой подход приведет к повышению сплоченности стран ЕАЭС и углублению интеграции в нем.

Для проработки вопроса из представителей органов власти этих государств и уполномоченных организаций была создана рабочая группа, призванная определить правовую основу функционирования института, механизмы деятельности и возможные источники финансирования.